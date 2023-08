Koniec roku na Netfliksie. Najciekawsze premiery ostatniego kwartału 2023 roku

Bayard Rustin był architektem epokowego marszu na Waszyngton w 1963 roku oraz jednym z najznamienitszych aktywistów i organizatorów w historii. Nieustępliwie podważał autorytety oraz nigdy nie przepraszał za to, kim był, w co wierzył i kogo pragnął. Przeszedł do historii, po czym świat o nim zapomniał. "Rustin" to film wyreżyserowany przez George’a C. Wolfe’a , zdobywcę nagrody DGA oraz pięciokrotnego laureata nagrody Tony, z uhonorowanym nagrodą Emmy Colmanem Domingo w roli głównej. Ukazuje życie wyjątkowego człowieka, który wraz z Martinem Lutherem Kingiem Jr., Adamem Claytonem Powellem Jr. i Ellą Baker odważył się marzyć o lepszym świecie i zainspirował ludzi do marszu ku wolności.