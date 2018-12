Filmowo-serialowe Święta i Nowy Rok z HBO, CINEMAX i HBO GO

Na nadchodzące Święta Bożego Narodzenia oraz Nowy Rok kanały HBO i CINEMAX, a także serwis HBO GO przygotowały dla widzów sporo propozycji filmowo-serialowych na wspólne, rodzinne oglądanie. Znajdą się wśród nich zarówno filmy dla fanów Marvela, jak i klasyczne kino akcji, komedie czy animacje dla najmłodszych. W Sylwestrową Noc HBO zaprasza także na tajemniczą niespodziankę noworoczną.Jedną ze świątecznych propozycji HBO jest kolejna część zrealizowanej w widowiskowy sposób opowieści o superbohaterach -. Ponadto dla fanów Marvela przygotowano w HBO maraton trzech filmów o przygodach dzielnego nordyckiego superbohatera – Thora, w postać którego wciela się Chris Hemsworth Wśród nowości filmowych znajdą się również dobrze przyjęty przez krytyków(29 grudnia w Cinemax, HBO GO) oraz Denzelem Washingtonem (30 grudnia w Cinemax, HBO GO).W tym roku w HBO3 przygotowano kilka maratonów serialowych. Będą to m.in. cały drugi sezon serialu HBO, pięcioodcinkowy miniserial z Benedictem Cumberbatchem w roli głównej,, czy nominowany w trzech kategoriach do Złotych Globów serial HBO Amy Adams oraz Patricią Clarkson . Dla tych widzów, którzy lubią kino akcji w HBO2 wyemitowany zostanie maratonOkres świąteczny to także czas wyjątkowy dla najmłodszych widzów. Starsi i młodsi fani popularnych klocków będą mogli premierowo zobaczyć w HBO i HBO GO pełnometrażową opowieść o niesubordynowanych śmiałkach z Ninjago City w. Natomiast na miłośników animacji w HBO2 czeka całodzienna atrakcja – dzień wypełniony będzieczySpecjalnie na sylwestrową noc na tych, którzy zdecydują się przywitać Nowy Rok filmowo, czeka tajemnicza, noworoczna niespodzianka. Natomiast pierwszy dzień nowego roku to dobry pretekst, żeby zobaczyć jeden z hitów kinowych tj.lubDla tych widzów, którzy sami wolą zdecydować co i kiedy oglądać czeka bogata biblioteka HBO GO, w której znajduje się około 800 filmów i ponad 200 seriali.– g. 20.10 w HBO, od rana w HBO GO– g. 20.30 w CINEMAX, od rana w HBO GOTrylogia dla fanów Thora:– g. 14.15 w HBO– g. 16.10 w HBO– g.18.00 w HBO– 13.50 w HBO, od rana w HBO GO– g. 12.05 w HBO– g. 17.55 w HBO– g. 20.10 w HBO– g. 22.10 w HBOMaraton z serialem, odc. 1- 8 – start o g. 21.00 w HBO3– g. 20.10 w HBO, od rana w HBO GO– g. 14.30 w HBO– g. 18.30 w HBO– g. 21.55 w HBOMaraton– g. 17.00 w HBO2– g. 18.50 w HBO2– g. 20.50 w HBO2– g. 22.55 w HBO2– g. 14.05 w HBO– g. 17.55 w HBO– g. 22.40 w HBO– g. 22.05 w CINEMAXDzień z animacjami w HBO2– g. 6.00 w HBO2– g. 7.25 w HBO2– g. 9.05 w HBO2– g. 10.40 w HBO2– g. 12.15 w HBO2– g. 15.35 w HBO2- g. 17.15 w HBO2Maraton z serialem, odc. 1-5 – start o g. 22.00 w HBO3Maraton z serialem, odc. 1-10 – start o g. 19.00 w HBO3Premiera:– g.20.00 w CINEMAX, od rana w HBO GOPremiera:– g. 20.30 w CINEMAX2, od rana w HBO GOPremiera:– g. 20.10 w HBO, od rana w HBO GO– 22.15 w HBO– w HBO GO, odc. 7-8 w HBO GO (finałowe odcinki)– w HBO GO– od rana w HBO GO– g. 14.35 w HBO– g. 16.15 w HBO– g. 17.45 w HBO– g. 19.20 w HBO– g. 21.40 w HBOPremiera: Noworoczna niespodzianka 2018 – g. 00.10 w HBO– g. 18.10 w HBO– g. 20.10 w HBO