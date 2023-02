Filmweb poleca "Podejrzaną". Nowy thriller twórcy "Oldboya" już w kinach

"Podejrzana": o czym opowiada film?



W kinach możecie już zobaczyć dreszczowiec " Podejrzana " w reżyserii Chan-wook Parka (" Oldboy ", " Stoker "). Nasza redakcja postanowiła wyróżnić film znakiem jakości " Filmweb Poleca! ".Bohaterem filmu jest policjant, który rozwiązując sprawę pewnej śmierci, zakochuje się głównej podejrzanej – wdowie po zmarłym. On cierpi na bezsenność, ona wie, jak uśpić jego czujność. On jest żonaty, ona łatwo traci mężów. On nocami czuwa pod jej domem, ona lubi być obserwowana. On coraz mniej o niej wie, za to coraz więcej do niej czuje. Czy jest aż takim mięczakiem? Czy ona jest aż tak zła?