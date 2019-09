Filmy dokumentalne na 35. WFF

Szybki i wściekły dokument o 15-letnim Oliverze Solbergu, najmłodszym na świecie kierowcy rajdowym. Porywający film nawet dla tych, którzy z samochodami nie mają nic wspólnego.Andriej Tarkowski kręci we Włoszech "Nostalgię" kiedy traci pozwolenie na pracę za granicą i zgodnie z prawem powinien wrócić do domu. Zamiast tego postanawia zerwać ze Związkiem Radzieckim i ukryć się przed całym światem.To nie jest film o historii zespołu. Przyglądamy się bohaterom w taki sposób, by można się do nich zbliżyć. Tak blisko nie był nikt.Pełen pasji dokument o niezwykłym tancerzu, który połączył płynny taniec uliczny z Memphis z tańcem klasycznym. Lil' Buck, który jeździł w trasy m.in. z Madonną, uczy młodych ludzi, że taniec zmienia życie.Dziesięcioletni Dujuan pochodzi z aborygeńskiego plemienia Arandów. Jest uzdrowicielem, dobrym łowcą i mówi w trzech językach. Jednak kolonialny system szkolnictwa widzi tylko zacofanego Aborygena.Co roku kilkanaścioro młodych Japończyków rozpoczyna studia na Wydziale Polonistyki Tokijskiego Uniwersytetu Studiów Zagranicznych. Jednym z obowiązkowych zadań studentów drugiego roku jest wystawienie sztuki teatralnej w języku polskim.Nagrodzony Oscarem reżyser stworzył filmowy portret Michaiła Chodorkowskiego i poradzieckiej Rosji, w której nic nie jest prawdą i wszystko jest możliwe. Najnowszy dokument Alexa Gibney'a był pokazywany na festiwalach w Wenecji i Toronto.Portoryko, wyspa, którą wielu uważa za ostatnią kolonię na półkuli zachodniej, wciąż jest tzw. terytorium nieinkorporowanym USA. Poruszająca historia o uniwersalnej, ludzkiej potrzebie domagania się własnej tożsamości.Masakra podczas Igrzysk Olimpijskich w Monachium w 1972 roku. Po raz pierwszy ta historia zostanie opowiedziana oczami czterech kobiet, którym ten dzień zmienił życie na zawsze.Historia niezwykłej przyjaźni trzech wybitnych modernistycznych słowackich poetów, którzy w 1963 roku założyli legendarną grupę literacką "Samotni biegacze". Film opowiada o spotkaniu trzech gigantów poezji i ich wspólnej podróży, podczas której spotkają przyjaciół i odwiedzają ważne dla nich miejsca. Historia inspirującej przyjaźni.Niezwykła podróż Johna "Kaizan" Neptune'a, kalifornijskiego surfera, który został mistrzem gry na japońskim flecie shakuhachi oraz innowatorem tego tradycyjnego instrumentu. Film o tym, jak można pokonać granice kultury i stać się mistrzem tradycyjnej formy sztuki.Dawno, dawno temu, w małym środkowoeuropejskim kraju porwano syna prezydenta. Opowieść o zbrodniach popełnionych w nowo utworzonej demokratycznej Republice Słowacji w latach 90., które nigdy nie zostały wyjaśnione, a winnych nie ukarano.Maleńka kawiarnia na Saharze. Jeden stół, kawa i omlet. Starsza właścicielka Malika słucha opowieści podróżnych. Film nagrodzony na tegorocznym festiwalu w Locarno.Imelda Marcos, była żona prezydenta, dyktatora Filipin ma dziś 90 lat. Niezależnie od przeciwności, konsekwentnie dąży do przywrócenia wielkości swojej rodziny. Film miał pokazy na festiwalach w Wenecji i Toronto.Ośrodek szkoleniowy dla Filipinek, które wyjeżdżają do pracy zagranicę jako służba domowa. Przygotowują się tam m.in. na nadużycia, jakie prawdopodobnie będą musiały znosić.