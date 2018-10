Francuzi zmienią słynnego "Proroka" w serial

CPB Films i Why Not Productions ogłosili plan realizacji serialu pod tytułem. Będzie to telewizyjny reboot słynnego filmu Jacques'a Audiarda . Producenci twierdzą, że serial będzie miał tyle wspólnego z wersją kinową, ile filmmiał z serialem pod tym samym tytułem.Bohaterem oryginału był 19-letni Malik, który został skazany na sześć lat pozbawienia wolności. Nie potrafi czytać ani pisać. Jest zupełnie sam. Chłopak od razu przykuwa uwagę bossa korsykańskiego gangu. Dostaje od niego kolejne misje, dzięki którym zyskuje szacunek wśród innych więźniów. Coraz bardziej świadomy swojej siły Malik nie zawaha się, by sięgnąć po władzę...Fabułę serialu przygotuje Abdel Raouf Dafri (współtwórca scenariusza) we współpracy z Nicolasem Peufaillitem ).Swego czasu planowano amerykański remake filmu. Losy tego projektu pozostają nieznane.