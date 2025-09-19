Nie tylko "Wielki marsz". Najlepsze filmowe ekranizacje Stephena Kinga

Od dziś na ekranach kin możecie zobaczyć "Wielki marsz" - adaptację wydanej w 1979 roku pod pseudonimem Richard Bachman powieści Stephena Kinga. Za reżyserię dystopijnego dreszczowca odpowiada Francis Lawrence (seria "Igrzyska śmierci", "Jestem legendą"), zaś autorem scenariusza jest J.T Mollner ("Strange Darling"). Z okazji premiery filmu wybraliśmy dla Was 10 najlepszych filmowych ekranizacji twórczości mistrza kina grozy i jednego z najpoczytniejszych autorów w historii literatury.
Przypomnijmy: akcja "Wielkiego marszu
" rozgrywa się w niedalekiej przyszłości. Jednym z najpopularniejszych wydarzeń medialnych w Ameryce jest transmisja dorocznego tytułowego konkursu, w którym udział bierze pięćdziesięciu starannie wyselekcjonowanych nastolatków. Zasada jest prosta: kto zostaje w tyle, ten ginie. Marsz kończy się dopiero wtedy, gdy przy życiu pozostanie jeden uczestnik. Tu nie ma miejsca na sentymenty, przyjaźnie i wzajemną lojalność. Takie jest w każdym razie założenie organizatorów. Ale podczas morderczej drogi, każdy z zawodników ujawnia swoje prawdziwe oblicze, a rywalizacja przybiera nieoczekiwany obrót. W swojej recenzji filmu dla Filmwebu Jakub Ćwiek napisał, że "Wielki marsz
" ma świeżość gniewnego pisarskiego debiutu Kinga
i ogrom doświadczenia filmowych twórców. Wyniesionego z ich własnych dokonań, jak i ze starannej analizy późniejszych, najsłynniejszych i najważniejszych dzieł pisarza. Dobry film, jednocześnie niedzisiejszy... i bardzo, bardzo aktualny -
spuentował swój tekst polski pisarz.
Top 10: najlepsze filmowe ekranizacje Stephena Kinga