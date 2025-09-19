Stallone chciał zagrać młodego Rambo... z pomocą AI?

W sierpniu twórcy nowego filmu o przygodach Johna Rambo ogłosili, że młodego bohatera zagra Noah Centineo. Swój pomysł na rozwiązanie kwestii upływającego czas ujawnił też Sylvester Stallone, który samemu chciał wziąć na barki udźwignięcie roli. Kluczem do projektu miała być… sztuczna inteligencja, która odmłodziłaby 79-letniego aktora.
Nowy-stary Rambo z pomocą AI? Tak chciał Stallone
W podcaście Bingeworthy Stallone
opowiedział historię pomysł, który podsuwał producentom jeszcze przed rozpoczęciem prac nad projektem z Centineo
. – Wszyscy myśleli, że zwariowałem
– wspominał. – AI jest wystarczająco zaawansowanym narzędziem, żeby wrócić do Sajgonu i pokazać Rambo jako 18-latka. Użyje w zasadzie tego samego obrazu, więc nie będzie to bardzo trudne.
Gwiazda serii została zapytana o nowego odtwórcę roli. Stallone
przewidział, że bardzo trudno wcielić się w Rambo
innemu aktorowi niż on. – To bardzo, bardzo trudne. On może zrobić świetną robotę, ale i tak musi walczyć. Przeżyłem to przy "Dorwać Cartera". Wszyscy kochają oryginał, a ty ciągle walczysz z uprzedzeniem.
Zarówno nowy projekt o Rambo
, który nakręci Jalmari Helander
("Sisu
"), jak i "I Play Rocky
", film Petera Farrelly’ego
o powstawaniu słynnego bokserskiego dramatu, powstają bez udziału Stallone'a
. – Byłem w szoku, kiedy o tym przeczytałem. Nie mam z tym nic wspólnego
– przyznał
. Stallone
wraca właśnie na ekrany z trzecim sezonem "Tulsa King
". Serial został już przedłużony o kolejną serię odcinków. Aktor ma wydać też swoje wspomnienia – książka o tytule "The Steps
" trafi do sprzedaży na początku maja.
Zwiastun trzeciego sezonu serialu "Tulsa King"