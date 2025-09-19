Newsy Filmy Stallone chciał zagrać młodego Rambo... z pomocą AI?
Filmy

Stallone chciał zagrać młodego Rambo... z pomocą AI?

Variety / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Sylvester+Stallone+o+roli+Johna+Rambo.+Chcia%C5%82+zagra%C4%87+go+z+pomoc%C4%85+AI-162994
Stallone chciał zagrać młodego Rambo... z pomocą AI?
źródło: Materiały prasowe
W sierpniu twórcy nowego filmu o przygodach Johna Rambo ogłosili, że młodego bohatera zagra Noah Centineo. Swój pomysł na rozwiązanie kwestii upływającego czas ujawnił też Sylvester Stallone, który samemu chciał wziąć na barki udźwignięcie roli. Kluczem do projektu miała być… sztuczna inteligencja, która odmłodziłaby 79-letniego aktora.

Nowy-stary Rambo z pomocą AI? Tak chciał Stallone



W podcaście Bingeworthy Stallone opowiedział historię pomysł, który podsuwał producentom jeszcze przed rozpoczęciem prac nad projektem z Centineo. – Wszyscy myśleli, że zwariowałem – wspominał. – AI jest wystarczająco zaawansowanym narzędziem, żeby wrócić do Sajgonu i pokazać Rambo jako 18-latka. Użyje w zasadzie tego samego obrazu, więc nie będzie to bardzo trudne.


Gwiazda serii została zapytana o nowego odtwórcę roli. Stallone przewidział, że bardzo trudno wcielić się w Rambo innemu aktorowi niż on. – To bardzo, bardzo trudne. On może zrobić świetną robotę, ale i tak musi walczyć. Przeżyłem to przy "Dorwać Cartera". Wszyscy kochają oryginał, a ty ciągle walczysz z uprzedzeniem.

Zarówno nowy projekt o Rambo, który nakręci Jalmari Helander ("Sisu"), jak i "I Play Rocky", film Petera Farrelly’ego o powstawaniu słynnego bokserskiego dramatu, powstają bez udziału Stallone'a. – Byłem w szoku, kiedy o tym przeczytałem. Nie mam z tym nic wspólnego – przyznał
.
Stallone wraca właśnie na ekrany z trzecim sezonem "Tulsa King". Serial został już przedłużony o kolejną serię odcinków. Aktor ma wydać też swoje wspomnienia – książka o tytule "The Steps" trafi do sprzedaży na początku maja.

Zwiastun trzeciego sezonu serialu "Tulsa King"



Powiązane artykuły Rambo: Pierwsza krew

Zobacz wszystkie artykuły

Rambo: Pierwsza krew  (1982)

 Rambo: Pierwsza krew

John Rambo  (2008)

 John Rambo

Rambo II  (1985)

 Rambo II

Rambo III  (1988)

 Rambo III

Najnowsze Newsy

Rankingi Filmy

Nie tylko "Wielki marsz". Najlepsze filmowe ekranizacje Stephena Kinga

VOD Seriale

Co będzie z Daredevilem po drugim sezonie? Już wiemy

4 komentarze
Festiwale i nagrody Filmy

Ogłoszono program 41. WFF

Filmy

Potrójna dawka Josha O’Connora na 16. American Film Festival

Filmy

"Resident Evil": Gwiazda "Czarnego ptaka" dołącza do obsady

6 komentarzy
Seriale

Ben Stiller zakocha się w Jessice Chastain w nowym serialu Apple

VOD Wideo

Nie tylko "Beckham". Victoria też ma swój dokument na Netfliksie

8 komentarzy