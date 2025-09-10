Czy Scarlett Johansson wróci w kolejnym "Jurassic World"? Sequel w przygotowaniu

Dinozaury nie wyginęły i szykują się do powrotu. Film "Jurassic World: Odrodzenie" zebrał ponad 861 milionów dolarów w globalnym box-offisie, można więc było się spodziewać, że nie będzie to ostatnia odsłona serii. Wygląda na to, że w przygotowaniu jest kolejna część – i to z udziałem jednej z gwiazd ostatniego filmu.
Będzie kontynuacja "Jurassic World: Odrodzenie"
Reporter Daniel Richtman donosi, że studio Universal pozostaje w dinozaurzym biznesie. Zdaniem dziennikarza w kontynuacji widowiska "Jurassic World: Odrodzenie" ma powrócić jedna z gwiazd filmu, Scarlett Johansson. Nowy film z serii "Jurassic World" z Johansson w roli głównej jest już w przygotowaniu
, napisał Richtman.
Johansson wystąpiła w "Odrodzeniu
" jako Zora Bennett, specjalistka od tajnych operacji, która dowodzi zespołem mającym za zadanie odzyskać cenny materiał genetyczny z zamieszkałej przez dinozaury wyspy.
Co powiecie na perspektywę kontynuacji? Czy nie znudziły Wam się jeszcze dinozaury?
O czym opowiada "Jurassic World: Odrodzenie"?
Pięć lat po wydarzeniach z "Jurassic World: Dominion
" ekosystem naszej planety okazał się niegościnny dla dinozaurów. Te, które pozostały, żyją w odizolowanych miejscach o klimacie przypominającym ten, w którym kiedyś przebywały. Trzy olbrzymie stworzenia mieszkające w tej tropikalnej biosferze posiadają klucz do leku, który być może pomoże ludzkości ratować życie.
Nominowana do Oscara Scarlett Johansson
wciela się w rolę specjalistki od tajnych operacji, Zorę Bennett, która dowodzi zespołem misji, mającej na celu zabezpieczenie materiału genetycznego od największych dinozaurów. Kiedy operacja Zory przez przypadek trafia na rodzinę, której wyprawa żeglarska została przerwana przez dinozaury, wszyscy zostają uwięzieni na wyspie, gdzie stają twarzą w twarz z szokującym odkryciem, które było ukrywane przed światem przez dziesięciolecia.