Garfield wraca w nowym zwiastunie. Chris Pratt sprawdzi się jako głos słynnego kota?

Zobaczcie nowy zwiastun animacji "Garfield"

Autorem scenariusza animacjijest nominowany do Oscara za David Reynolds . Reżyseruje Mark Dindal , dla którego będzie to pierwsza pełnometrażowa animacja od czasu filmu, który trafił do kin w 2005 roku. Reynolds mieli już okazję ze sobą współpracować przy okazji powstałej ponad dwie dekady temu animacji. Autor oryginalnego komiksu jest również zaangażowany w projekt jako producent wykonawczy.W głównej roli wystąpił Chris Pratt . Partneruje mu Samuel L. Jackson jako zupełnie nowa postać - Vic, ojciec Garfielda. W obsadzie są również: Nicholas Hoult