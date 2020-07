Geneza Innych w skasowanym prequelu "Gry o tron"

Pamiętacie o serial, który miał być prequelem " Gry o tron ", a który George R.R. Martin nazywał "The Long Night"? Projekt doczekał się realizacji odcinka pilotowego, po którym HBO zdecydowało się go skasować. Teraz w sieci pojawiły się nowe informacje dotyczące fabuły.Jak wiadomo, prequel miał rozgrywać się w Westeros pięć tysięcy lat przed wydarzeniami znanymi w serialu " Gra o tron ", czyli w okresie Inwazji Andalów na królestwa Pierwszych Ludzi. Według nowych, oczywiście niepotwierdzonych, rewelacji w serialu mieliśmy poznać kulisy powstania Innych, w serialowej "Grze o tron" nazywani Białymi Wędrowcami. To zaś oznacza, że pojawiłyby się również mityczne Dzieci Lasu, bowiem są one związane z genezą nieumarłych."The Long Night" został skasowany jesienią ubiegłego roku. Za serial odpowiadała Jane Goldman (" Kingsman: Tajne służby "). Odcinek pilotowy wyreżyserowała S.J. Clarkson (" Sukcesja "). W obsadzie znaleźli się m.in.: Naomi Watts