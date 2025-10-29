Newsy Seriale Inne Gotowi na Halloween? Kostiumy z "Batmana" za milion dolarów
Inne / Seriale

Gotowi na Halloween? Kostiumy z "Batmana" za milion dolarów

The Hollywood Reporter / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Gotowi+na+Halloween+Kostiumy+z+%22Batmana%22+za+milion+dolar%C3%B3w-163649
Gotowi na Halloween? Kostiumy z &quot;Batmana&quot; za milion dolarów
źródło: Materiały prasowe
Zbliża się Halloween. Ile zapłacilibyście za kostium Batmana, Robina albo Wonder Woman? Poprzeczka jest wysoko: są tacy, którzy daliby kilkaset tysięcy dolarów za pelerynę i rajtuzy, które miał na sobie Adam West. Pamiątki z serialu "Batman" z lat 60. sprzedały się właśnie za blisko milion dolarów. Rekwizyty z innych klasycznych seriali też nie były tanie.

Za ile zlicytowano kostiumy z klasycznych seriali?




W piątek za pośrednictwem Heritage Auctions pod młotek poszła słynna kolekcja memorabiliów doktora Stewarta Berkowitza, jednego z prekursorów sprzedaży na eBayu, który zmarł w zeszłym roku w wieku 64 lat. Rekwizyty z klasycznych seriali telewizyjnych sprzedały się łącznie za 3,17 miliona dolarów.
    
Ta aukcja była listem miłosnym dla złotej ery telewizji, skomentował Joe Maddalena z Heritage Auctions. Stewart Berkowitz zbudował swoją kolekcję z pasji dla seriali i postaci, które zdefiniowały tę erę.

Kostiumy Batmana i Robina, które nosili Adam West i Burt Ward w serialu "Batman", poszły za 575 000 dolarów, a kostium Jokera w wersji Cesara Romero – za 212 000 dolarów. Sprzedano też kostiumy Yvonne Craig jako Batgirl (87 500), Julie Newmar jako Kobiety-Kota (68 750) i Burgessa Mereditha jako Pingwina (46 250). W sumie dało to 989 500 dolarów.

Jeśli chodzi o "Batmana", zlicytowano również konsolę batskanera z batjaskini (150 000) i batarang (50 000) z serialu.

Tymczasem kostium Wonder Woman, który nosiła Lynda Carter w serialu z lat 70. – razem z charakterystycznymi bransoletami i lassem – sprzedano za 225 000 dolarów.


Dwie skórzane kurtki Henry'ego Winklera z serialu "Happy Days", gdzie aktor wcielał się w kultową postać Fonzie'ego, poszły za 87 500 i 75 000 dolarów.

Dwa kostiumy Williama Shatnera jako Kapitana Kirka z oryginalnego serialu "Star Trek" – uniform Gwiezdnej Floty oraz strój Kirka z alternatywnej rzeczywistości z odcinka "Mirror, Mirror" – zlicytowano za 62 500 i 52 500 dolarów.

Wśród sprzedanych podczas aukcji pamiątek były również różowy kostium z haremu Barbary Eden z serialu "I Dream of Jeannie" i kostium kierowcy autobusu Jackiego Gleasona z "The Honeymooners" (oba poszły za 42 500), kostium Freda Gwynne'a z "The Munsters" (37 500) oraz but-telefon z "Get Smart" (35 000).

NA NOŻE: Najlepsze i najgorsze filmy o Batmanie




Powiązane artykuły Batman

Zobacz wszystkie artykuły

Wonder Woman  (1975)

 Wonder Woman

Happy Days  (1974)

 Happy Days

Batman  (1966)

 Batman

Wonder Woman  (1974)

 Wonder Woman

Najnowsze Newsy

Gry

Amazon zwalnia 14 tysięcy pracowników. Ofiarą gra "New World"

Pokaz filmu "Constantine" już dziś w kinie Iluzjon o godz. 20:00

Filmy

Oryginał inspirował "Indianę Jonesa". Ona zagra w remake'u

1 komentarz
VOD Seriale

Jak bardzo serial "Lanterns" będzie czerpał z komiksów DC?

1 komentarz
Festiwale i nagrody Filmy

EnergaCAMERIMAGE: Cztery kolejne tytuły Konkursu Głównego

Warsaw SerialCon: Gwiazda "Gry o tron” po raz pierwszy w Polsce!

VOD Filmy

Dennis Quaid w świątecznym hicie Netfliksa