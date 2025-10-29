Gotowi na Halloween? Kostiumy z "Batmana" za milion dolarów

Zbliża się Halloween. Ile zapłacilibyście za kostium Batmana, Robina albo Wonder Woman? Poprzeczka jest wysoko: są tacy, którzy daliby kilkaset tysięcy dolarów za pelerynę i rajtuzy, które miał na sobie Adam West. Pamiątki z serialu "Batman" z lat 60. sprzedały się właśnie za blisko milion dolarów. Rekwizyty z innych klasycznych seriali też nie były tanie.
Za ile zlicytowano kostiumy z klasycznych seriali?
W piątek za pośrednictwem Heritage Auctions pod młotek poszła słynna kolekcja memorabiliów doktora Stewarta Berkowitza, jednego z prekursorów sprzedaży na eBayu, który zmarł w zeszłym roku w wieku 64 lat. Rekwizyty z klasycznych seriali telewizyjnych sprzedały się łącznie za 3,17 miliona dolarów. Ta aukcja była listem miłosnym dla złotej ery telewizji
, skomentował Joe Maddalena z Heritage Auctions. Stewart Berkowitz zbudował swoją kolekcję z pasji dla seriali i postaci, które zdefiniowały tę erę. Kostiumy Batmana i Robina, które nosili Adam West i Burt Ward w serialu "Batman", poszły za 575 000 dolarów, a kostium Jokera w wersji Cesara Romero – za 212 000 dolarów.
Sprzedano też kostiumy Yvonne Craig
jako Batgirl
(87 500), Julie Newmar
jako Kobiety-Kota
(68 750) i Burgessa Mereditha
jako Pingwina
(46 250). W sumie dało to 989 500 dolarów.
Jeśli chodzi o "Batmana
", zlicytowano również konsolę batskanera z batjaskini (150 000) i batarang (50 000) z serialu. Tymczasem kostium Wonder Woman, który nosiła Lynda Carter w serialu z lat 70. – razem z charakterystycznymi bransoletami i lassem – sprzedano za 225 000 dolarów. Dwie skórzane kurtki Henry'ego Winklera z serialu "Happy Days", gdzie aktor wcielał się w kultową postać Fonzie'ego, poszły za 87 500 i 75 000 dolarów.
Dwa kostiumy Williama Shatnera jako Kapitana Kirka z oryginalnego serialu "Star Trek" – uniform Gwiezdnej Floty oraz strój Kirka z alternatywnej rzeczywistości z odcinka "Mirror, Mirror" – zlicytowano za 62 500 i 52 500 dolarów.
Wśród sprzedanych podczas aukcji pamiątek były również różowy kostium z haremu Barbary Eden
z serialu "I Dream of Jeannie
" i kostium kierowcy autobusu Jackiego Gleasona
z "The Honeymooners
" (oba poszły za 42 500), kostium Freda Gwynne'a
z "The Munsters
" (37 500) oraz but-telefon z "Get Smart
" (35 000).
NA NOŻE: Najlepsze i najgorsze filmy o Batmanie