Grę "Wiedźmin" czeka remake. Prace już trwają

Fool’s Theory szykuje remake, a CD PROJEKT RED zapewnia nadzór kreatywny

Wielka ofensywa w growym uniwersum "Wiedźmina"

Niedawno słyszeliśmy o planach realizacji nowej trylogii osadzonej w growym uniwersum " Wiedźmin ". Teraz otrzymujemy kolejną wiadomość, która wielu fanów ucieszy. Pierwszy " Wiedźmin " doczeka się remake'u. Zostanie on zrealizowany przy użyciu silnika Unreal Engine 5.Na oficjalnej stronie thewitcher.com opublikowany został następujący komunikat:Październik jest miesiącem wielu dobrych wiadomości dla fanów growego Wiedźmina . Na początku miesiąca dowiedzieliśmy się o pracach nad dwoma nowymi projektami:"Sirius" - nowa gra w świecie " Wiedźmina ", nad którą pracuje kupione niedawno przez CD PROJEKT RED studio The Molasses Flood ("The Flame in the Flood")"Canis Majoris" - nowa gra w świecie " Wiedźmina " przygotowywana przez zewnętrzne studio.Oprócz tego fanów czeka nowa trylogia gier, która powstanie na silniku Unreal Engine 5.Od premiery gry " Wiedźmin 3: Dziki Gon " minęło już siedem lat. Jej zwiastun znajdziecie poniżej: