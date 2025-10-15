Newsy Filmy PLOTKA: Hugh Jackman zostanie w Marvelu na lata?
PLOTKA: Hugh Jackman zostanie w Marvelu na lata?

Comic Book Movie
PLOTKA: Hugh Jackman zostanie w Marvelu na lata?
źródło: Materiały prasowe
Nawet najwięksi giganci filmowych widowisk Marvela mogą patrzeć na staż Hugh Jackmana z zazdrością. Od debiutu w 2000 roku aktor regularnie powraca do swojej roli Wolverine'a i nawet gdy zdaje się, że robi to po raz ostatni, potem ktoś – tak jak Ryan Reynolds – znajduje na niego nowy pomysł. Jeśli zastanawiacie się, ile jeszcze będziemy mogli oglądać Jackmana w superbohaterskim kostiumie, portal Comic Book Movie przychodzi z plotką, która rozbudzi wasz entuzjazm. Według dziennikarzy Wolverine ma przeżyć wydarzenia "Avengers: Doomsday" i zostać w Marvelu na kolejne lata.

Hugh Jackman zostanie w roli Wolverine'a na dłużej?



Według podanej przez Comic Book Movie plotki, Jackman jako Wolverine miałby pozostać na ekranie jeszcze przez długi czas, po tak wielu latach przechodząc w końcu do MCU. Takie rozwiązanie miałoby pomóc we wprowadzeniu nowych X-Men do świata Marvela. Jackman mógłby pełnić rolę doświadczonego mentora, a widzowie przyjaźniejszym okiem spojrzeliby na całą drużynę mutantów. 



Po "Loganie" komiksiarze byli przekonani, że właśnie obejrzeli film stworzony przede wszystkim po to, by godnie pożegnać legendę Marvela i zrobić miejsce dla nowego odtwórcy tej roli. Kilka lat później to "pożegnanie" bardziej niż Wolverine'a okazało się dotyczyć komiksowego uniwersum Foxa. Ryan Reynolds zatrudnił aktora do "Deadpool & Wolverine", a Jackman odpłacił się znakomitym, samoświadomym występem. Jednocześnie udowodnił, że jego śmiertelnie poważny bohater świetnie odnajduje się także w konwencji komediowej.

Plotki głoszą, że właśnie niepodważalny sukces filmu sprawił, że jego Wolverine miałby przetrwać zarówno wydarzenia "Avengers: Doomsday", jak i "Secret Wars". Mówi się, że Jackman może być też częścią nienazwanego jeszcze projektu o X-Men, który rozwija Ryan Reynolds. Fani podejrzewają, że może chodzić tu o "X-Force", którego w komiksach członkami byli zarówno Deadpool, jak i Wolverine.

"Deadpool & Wolverine" – zwiastun filmu


