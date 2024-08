Profanacja czy komplement? Scenarzysta "Logana" komentuje nawiązanie do filmu w "Deadpoolu & Wolverinie"

Profanacja czy komplement? Scenarzysta filmu "Logan: Wolverine" o sekwencji otwierającej "Deadpoola & Wolverine'a"

Scenarzysta Michael Green przyznał, że spodziewał się nawiązań do "Logana" w najnowszym filmie Shawna Levy'ego . To, co zrobili twórcy, przeszło jednak jego najśmielsze oczekiwania. Jak zapatruje się na nawiązanie do swojego dzieła w sekwencji otwieającej?– powiedział w rozmowie z IGN. Michael Green nie czuje się jednak urażony tym, co zobaczył na ekranie, a film ocenia pozytywnie.– stwierdził.Scenarzysta jest też wdzięczny twórcom filmu, że oszczędzili sobie żarów z " Zielonej Latarni " – innego napisanego przez niego filmu, w którym Ryan Reynolds zagrał zresztą tytułową rolę. Do dziś uznawany jest on za jedną z największych klap w historii kina superbohaterskiego.– zażartował. Podkreślił też, że świetnie się bawił, oglądając film Shawna Levy'ego – powiedział.W sekwencji otwierającej film " Deadpool & Wolverine Deadpool odnajduje grób Wolverine'a i rozkopuje go, wierząc, że jako mutant bohater nie mógł umrzeć. Niestety w środku znajduje jedynie szkielet. Gdy na miejscu pojawia się oddział żołnierzy TVA, Deadpool musi się bronić. Wykorzystuje w tym celu kości Wolverine'a Przypominamy dwa odcinki podcastu Mam parę uwag, w którym Julia Taczanowska i Jakub Popielecki rozmawiają o filmach z serii "X-Men":Film " Deadpool & Wolverine " trafił na ekrany pod koniec lipca. Do tej pory zarobił już ponad miliard dolarów. Aktualnie zajmuje drugie miejsce w światowym box offisie. Zobaczcie zwiastun: Wade Wilson zmaga się z kryzysem wieku średniego. Zawiesił superbohaterską karierę i podjął pracę sprzedawcy używanych samochodów. Gdy świat staje w obliczu niebezpieczeństwa, wraca do gry, by ratować tych, których kocha. Nawet jeśli oznacza to współpracę z Wolverine'em