Grammy 2024: "Barbie" ma 11 nominacji!

11 nominacji do Nagród Grammy dla filmu "Barbie"

Ryan Gosling śpiewa "I'm Just Ken"

Nominacje w kategoriach filmowych do Grammy 2024

11 nominacji dla "Barbie" to zasługa artystek Billie Eilish i Dua Lipa. Dzięki nim "Barbie" pojawia się nie tylko w kategoriach stricte filmowych. Piosenka z filmunominowana jest w dwóch najważniejszych kategoriach: piosenka i płyta roku. Z koleiotrzymała nominację w kategorii Piosenka Roku.Oba utwory walczą też o zwycięstwo w kategorii najlepsza piosenka napisana specjalnie dla formy wizualnej. Tu ich rywalami są dwa inne utwory z filmu:- " Barbie - " Barbie - " Barbie - " Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu - " Barbie "Live From Paris, The Big Steppers Tour"