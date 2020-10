Gwiazda "Creeda" sama nakręci trzecią część?

Jak informowaliśmy na stronach Filmwebu, saga Adonisa Creeda będzie kontynuowana. I wszystko wskazuje na to, że trzeciego "Creeda" nakręci gwiazda poprzednich części Michael B. Jordan O udziale aktora w nowej roli napisał portal Deadline. Niestety było to jedno z danie w tekście o Bondzie i studiu MGM, nie znamy więc żadnych szczegółów. Jeśli jednak Jordan naprawdę stanie za kamerą, to będzie to jego reżyserski debiut. Creed " to cykl filmów stanowiący spin-off serii " Rocky ". Jego bohaterem jest syn Apolla Creeda, słynnego boksera, który poszedł w ślady ojca i pod kierunkiem Rocky'ego Balboy sam stał się mistrzem ringu.Do przygotowania scenariusza "Creeda III" zatrudniony został w lutym Zach Baylin , autor tekstu do " King Richard ", filmowej biografii ojca tenisistek Sereny i Venus Williams.