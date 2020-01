Gwiazda "Jojo Rabbit" u boku Keiry Knightley

Getty Images © Dave J Hogan

Nominowany do Złotego Globa za rolę w Roman Griffin Davis zagra u boku Keiry Knightley w filmie świątecznymScenariusz napisała Camille Griffin , matka Romana . Ona również stanie za kamerą - będzie to jej pełnometrażowy reżyserski debiut (wcześniej realizowała filmy krótkometrażowe). Na razie nie ujawniono szczegółów fabuły. Wiadomo jedynie, że będzie to komedia o rodzinie spędzającej święta na wsi.W obsadzie są także Matthew Goode ) i Annabelle Wallis ).Za produkcję odpowie studio Matthew Vaughna Marv Films, dla którego powstały m.in.i filmy z serii. Zdjęcia ruszają 17 lutego.