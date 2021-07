Nominowana w tym roku do trzech nagród Emmy za serial " Mogę cię zniszczyć Michaela Coel dołączyła do kinowego uniwersum Marvela . Aktorka pojawi się w widowisku " Black Panther: Wakanda Forever ".Szczegóły jej roli nie zostały ujawnione. Sama fabuła również jest trzymana w tajemnicy. Wiemy jedynie tyle, że większość z odtwórców głównych ról z jedynki powróci w kontynuacji.Zdjęcia do filmu rozpoczęły się w Atlancie w ubiegłym miesiącu. Za kamerą ponownie stanął Ryan Coogler