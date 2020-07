Im się jest starszym, tym więcej się z " Toy Story " rozumie. Rzadko kiedy zdarza się, że czwarta część jakiejś serii zachowuje wysoki poziom poprzednich. Ale dzieło Pixara - nagrodzone słusznie Oscarem - to animowana ekstraklasa. Chudy, Buzz i ich towarzysze znowu ruszają na ratunek. Tym razem przyjdzie im wybawić z opresji Sztućka, skleconą naprędce zabawkę należącą do małej Bonnie, dziewczynki, która przejmuje graty po Andym. " Toy Story 4 " to propozycja dla wszystkich dzieci, tych małych i tych dużych.