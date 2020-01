Hans Zimmer kompozytorem "Nie czas umierać"

3 2 1







Weteran Hans Zimmer napisze muzykę do- 25. odsłony przygód Jamesa Bonda.Laureat Oscara za, twórca ścieżek do takich filmów jak, zastąpi Dana Romera ), który musiał zrezygnować z funkcji kompozytora - jako przyczynę rozstania podano "różnice artystyczne".Aktualnie w Londynie trwa post-produkcja filmu. Praca nad muzyką będzie więc wyjątkowo ciężka, gdyż premierę obrazu zapowiedziano już na 2 kwietnia. Autorem dwóch poprzednich partytur do filmów z bondowskiego cyklu był Thomas Newman (w przypadkuskończyło się to nominacją Oscarową, więc poprzeczka zawieszona jest wysoko).James Bond opuszcza czynną służbę i cieszy się spokojnym życiem na Jamajce. Tymczasem jednak jego stary przyjaciel Felix Leiter z CIA zwraca się do niego o pomoc. Misja uratowania porwanego naukowca okazuje się o wiele bardziej zdradliwa, niż mogłoby się wydawać i naprowadza agenta 007 na ślad tajemniczego złoczyńcy, dysponującego nową, niezwykle niebezpieczną technologią.Film trafi do kin 2 kwietnia 2020 roku. Prócz Daniela Craiga na ekranie zobaczymy m.in. Ralpha Fiennesa Léę Seydoux . Reżyseruje Cary Joji Fukunaga ).