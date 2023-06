Hans Zimmer oświadczył się na scenie! Widownia wybuchła śmiechem i oszalała

Oświadczyny według Hansa Zimmera

Nagranie z wydarzenia można obejrzeć na YouTubie. Widać na nim, jakprowadzi ukochaną Dinę De Lucę za rękę i mówi:A następnie zwrócił się do niej:Widzowie zareagowali na to gromkimi brawami, a para objęła się, co może oznaczać tylko jedno:Swoją karierę Zimmer rozpoczął w latach 70. i przez ostatnie 50 lat słynie z łączenia muzyki instrumentalnej z nowoczesnymi brzmieniami. Jego oryginalne kompozycje wybrzmiewają między innymi w takich filmach, jak, a także w. Aktualnie Zimmer kończy swoją trasę koncertową po Europie, podczas której widzowie mogą słuchać jego spektakularnych kompozycji między innymi doW zwiastunie poniżej przypominamy jego kompozycję wDom Cobb ( Leonardo DiCaprio ) to niezwykle utalentowany złodziej, który do doskonałości opanował kradzież najcenniejszych sekretów z głębokich czeluści podświadomości podczas snu. Nietypowa umiejętność uczyniła Cobba pożądanym graczem na zdradzieckim rynku korporacyjnego wywiadu. Jego talent stał się również jego prześladowcą, uczynił z niego uciekiniera i kosztował wszystko, co kiedykolwiek kochał.