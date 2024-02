Harlan Coben kręci nowy serial. Nie dla Netfliksa! Gwiazdy w obsadzie

"Lazarus" – nowy serial Harlana Cobena

Getty Images © Gareth Gatrell

Bill Nighy





Getty Images © Stuart C. Wilson



Alexandra Roach

Sam Claflin – skąd go znamy?

Harlan Coben i jego najnowsze projekty dla Netflixa

"Już mnie nie oszukasz" – zwiastun

Serial "Lazarus" opowie o mężczyźnie, który wraca do domu po samobójstwie ojca. Na miejscu zaczyna doświadczać niepokojących rzeczy, których nie da się wytłumaczyć. Próbując rozwikłać zagadkę śmierci ojca, wplątuje się w serię niewyjaśnionych morderstw, które mogą mieć coś wspólnego z zabójstwem jego siostry sprzed 25 lat.Coben i Brocklehurst przygotowują scenariusz i pełnią funkcje producentów wykonawczych.Dwa pierwsze odcinki wyreżyseruje Wayne Yip Cobena obowiązuje w tej chwili umowa z Netfliksem na serię adaptacji jego powieści, ale ponieważ "Lazarus" nie opiera się na żadnej jego książce, bo jest pomysłem oryginalnym, współpraca z Amazonem nie stoi w sprzeczności z tym kontraktem.W ostatnich latach Claflina oglądaliśmy na ekranie wiele razy. Widzowie mogą go pamiętać m.in. z serialu, filmuoraz trzech częściAktualnie można go oglądać w Amazon Prime w serialuNa początku stycznia na Netflix trafił miniserialo kobiecie, która próbuje pogodzić się z brutalnym morderstwem swojego męża. Szybko jednak okazuje się, że być może mężczyzna wcale nie zginął.Wiadomo już również, że Netflix przeniesie na ekran dwa kolejne kryminały Harlana Cobena. Serialebędą adaptacjami książek wydanych w Polsce jako. Zdjęcia do pierwszej z tych produkcji mają rozpocząć się w Wielkiej Brytanii już wiosną.