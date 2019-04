Sam Claflin w komedii romantycznej u boku Olivii Munn

Getty Images © Anthony Harvey



) dołączył do obsady komedii romantycznej. Wcześniej angaż otrzymała Olivia Munn Bohaterembędzie Jack, który chce upewnić się, że jego siostra przeżyje wesele marzeń. Niespodziewanie spotyka jednak Dinę, swoją dawną miłość. W wyniku zrządzenia losu dochodzi do zamiany miejsc przy weselnych stolikach, co jest początkiem serii katastrofalnych - ale zabawnych - wydarzeń.W obsadzie pojawią się też: Freida Pinto ) i Eleanor Tomlinson ). Całość wyreżyseruje według własnego scenariusza Dean Craig (scenarzysta). Zdjęcia ruszają na początku maja w Rzymie.