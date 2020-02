Sam Claflin w muzycznym serialu Amazona

Getty Images © Dave J Hogan

) zagra u boku Riley Keough w serialu, który powstaje dla Amazona.12-odcinkowy serial będzie adaptacją powieści Taylor Jenkins Reid. Opowie on o działalności fikcyjnej kapeli rockowej w latach 70. Grana przez Keough Daisy Jones to urodzona w dobrym domu, lecz ignorowana przez samolubnych rodziców dziewczyna, która staje się fascynującą i enigmatyczną piosenkarką i autorką tekstów. Claflin wcieli się w Billy'ego Dunne'a, charyzmatycznego frontmana grupy, którym targają skomplikowane uczucia do Daisy.Producentką wykonawczą i reżyserką kilku odcinków, w tym pilota, będzie Niki Caro . Główną producentką jest Reese Witherspoon . Twórcami serialu są Scott Neustadter ), a showrunnerem - Will Graham ).