Wyczekiwany film twórcy "Spring Breakers" powstanie. Harmony Korine o nowych projektach

. To opowieść o byłym więźniu, który właśnie wychodzi na wolność i wkracza na ścieżkę zemsty, gdy dowiaduje się, że jego wspólnik został popularnym raperem. Projekt – opisywany jako " Oldboy " przepuszczony przez hip-hopowy filtr – miał powstać zaraz po " Spring Breakers ", jako kolejna część trylogii rozgrywającej się na Florydzie. Jamie Foxx Benicio del Toro zostali obsadzeni w rolach głównych, ale tuż przed rozpoczęciem zdjęć projekt skasowano. Teraz Korine chce przedstawić opowieść jako anime. Obecnie trwają rozmowy na temat współpracy z japońskimi partnerami.Druga produkcja reżysera będzie eksperymentować z obrazem filmowym. Przy użyciu techniki Korine nakręci komedię. Szczegóły dotyczące fabuły nie są jeszcze znane, ale ekipa powinna niedługo wejść na plan filmowy.Twórca w tajemnicy przygotował już kolejny projekt, który prawdopodobnie trafi do programów jesiennych festiwali filmowych. Nosi tytuł "" i jest surrealnym thrillerem. Nakręcono go z perspektywy pierwszoosobowej. Jego bohaterami będą włamywacze kryjący się za twarzami bobasów. Korine wykorzystał specjalną technologię, aby zamienić oblicza napastników z dziecięcymi.Filmowe eksperymenty Korine’a powstają pod egidą jego multimedialnego kolektywu EDGLRD, który współpracuje też z innymi artystami. Szansę na stworzenie pełnego metrażu dostał Matias Vasquez, znany jako Stillz, twórca teledysków popularnych artystów Rosalíi Bad Bunny’ego . Jego thriller został nakręcony w zeszłym miesiącu i ma trafić do dystrybucji w tym roku.Ostatni film reżysera miał premierę na Festiwalu w Wenecji. Zaskakujący efektami wizualnymi " Aggro Dr1ft " jest opowieścią o zabójcy na zlecenie, który ma rozprawić się z mafijnym bossem. W obsadzie znaleźli się Jordi Mollà i raper Travis Scott