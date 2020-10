Henry Golding zagra w aktorskiej wersji "One Punch Man"?

Getty Images © Jeff Spicer



Jak informowaliśmy na stronach Filmwebu, Sony szykuje się do realizacji aktorskiego widowiska "One Punch Man". Teraz po sieci krąży plotka na temat tego, kto zagra główną rolę. Podobno szansę na angaż ma Henry Golding (" Dżentelmeni ", " Snake Eyes ").Stworzona w 2009 roku manga opowiada historię Saitamy - superbohatera o mocy, która pozwala mu neutralizować każdego wroga jednym ciosem. Prowadzi go to na ścieżkę przygody - Saitama wyrusza w świat, by znaleźć godnego siebie rywala oraz zło, z którym będzie mógł nawiązać równorzędną walkę. Oczywiście, nie będzie to najłatwiejsze zadanie.Komiks o internetowym rodowodzie najpierw stał się viralem, a później - gdy już został wydany - światowym hitem. Sprzedał się w ponad 30 milionach egzemplarzy, trafił na listę bestsellerów New Tork Timesa, zdobył nominacje do nagród Eisnera i Harveya, a na jego podstawie powstało uwielbiane przez fanów anime.Scenariusz przygotowują Scott Rosenberg Jeff Pinkner (" Venom ", " Jumanji: Przygoda w dżungli ").