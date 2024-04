"Herosi" powrócą. Nadchodzi kontynuacja. Znamy tytuł

"Heroes: Eclipsed" – co wiemy o serialu?

"Herosi" – zwiastun sezonu 1

Pierwszy sezon serialuzadebiutował w 2006 roku i stał się olbrzymim przebojem telewizyjnym. Hasło "Save the cheerleader, save the world" stało się internetowym wiralem.opowiadali o grupie osób, u których przebudziły się niezwykłe moce. Z pozoru nic ich ze sobą nie łączy. Mieszkają w różnych miejscach. Teraz muszą nauczyć się żyć ze zdolnościami, które dotąd zarezerwowane były wyłącznie dla komiksowych superbohaterów. Z czasem odkryją mroczne sekrety...Kolejne sezony serialu nie powtórzyły sukcesu i ostatecznie stacja NBC zdecydowała się skasować go w 2010 roku.W 2015 roku "Herosi" doczekali się kontynuacji w postaci 13-odcinkowego, który zaprezentował fanom nową grupę bohaterów obdarzonych niezwykłymi mocami.pójdzie śladem tej kontynuacji. Akcja serialu ma się rozgrywać lata po wydarzeniach znanych z. Bohaterami będą zupełnie nowe osoby. Może jednak pojawić się znajomy złoczyńca. W przeciwieństwie jednak donowy projekt pomyślany jest jako normalny serial, a nie serial limitowany.