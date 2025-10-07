Newsy Filmy Hollywood kontra OpenAI. Sora 2 narusza prawa autorskie?
Motion Picture Association (w skrócie MPA) zabrało głos w sprawie nowego narzędzia opartego na sztucznej inteligencji, jakie wypuściła firma OpenAI. Chodzi o model Sora 2, który służy do generowania klipów wideo. Zdaniem MPA program narusza prawa autorskie.
  

Studia filmowe bronią się przed AI



GettyImages-2218344221.jpg Getty Images © Justin Sullivan


Motion Picture Association to stowarzyszenie, które zajmuje się obroną interesów amerykańskich studiów filmowych. Sora 2 to z kolei opracowany przez OpenAI model generatywnej sztucznej inteligencji, który zadebiutował 30 września. MPA wydało swoje oświadczenie w sprawie premiery kontrowersyjnego narzędzia.
   
Od momentu premiery Sory 2 w serwisie OpenAI i mediach społecznościowych rozprzestrzeniły się materiały wideo naruszające prawa, którymi objęto filmy, seriale i postacie stworzone przez naszych członków, powiedział Charles Rivkin, prezes MPA.

Chociaż firma OenAI zapewnia, że "niedługo" zapewni posiadaczom praw większą kontrolę nad generowaniem postaci, musi uznać, że odpowiedzialność za przekroczenia, jakie umożliwia Sora 2, leży po jej stronie, a nie po stronie posiadaczy praw. OpenAI musi podjąć bezzwłoczne i zdecydowane działania, żeby naprawić ten problem. Obowiązują tu gwarancje, jakie daje prawo autorskie, dodał Rivkin.

W piątek Sam Altman, dyrektor generalny OpenAI, ogłosił, że "już niedługo" aktualizacja Sory 2 da posiadaczom praw autorskich większą kontrolę nad procesem generowania postaci. Nie zagwarantował jednak, że naruszające prawa autorskie materiały zostaną usunięte z platformy.

W czerwcu studia Disney i Universal pozwały twórców programu Midjourney za naruszenie ich praw. We wrześniu osobny pozew złożyła wytwórnia Warner Bros. Twórcy Midjourney bronią się, że trenowanie sztucznej inteligencji podpada pod określony przez prawo autorskie tzw. "dozwolony użytek", a jeśli użytkownicy platformy naruszają czyjeś prawa, robią to wbrew warunkom użytkowania określonym przez firmę.

