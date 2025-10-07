Hollywood kontra OpenAI. Sora 2 narusza prawa autorskie?

Studia filmowe bronią się przed AI

Motion Picture Association to stowarzyszenie, które zajmuje się obroną interesów amerykańskich studiów filmowych.MPA wydało swoje oświadczenie w sprawie premiery kontrowersyjnego narzędzia., powiedział Charles Rivkin, prezes MPA., dodał Rivkin.W piątek. Nie zagwarantował jednak, że naruszające prawa autorskie materiały zostaną usunięte z platformy.W czerwcu studia Disney i Universal pozwały twórców programu Midjourney za naruszenie ich praw. We wrześniu osobny pozew złożyła wytwórnia Warner Bros. Twórcy Midjourney bronią się, że trenowanie sztucznej inteligencji podpada pod określony przez prawo autorskie tzw. "dozwolony użytek", a jeśli użytkownicy platformy naruszają czyjeś prawa, robią to wbrew warunkom użytkowania określonym przez firmę.