Liam Hemsworth jako Wiedźmin w zwiastunie nowego sezonu serialu

Netflix w końcu dzieli długo oczekiwanym zwiastunem 4. sezonu "Wiedźmina". Pierwszy pełny trailer nadchodzącego sezonu pozwala widzom lepiej przyjrzeć się nowemu odtwórcy Geralta z Rivii – Liamowi Hemsworthowi. Zwiastun z polskimi napisami zobaczycie poniżej.
"Wiedźmin" – zwiastun 4. sezonu
Czwarty sezon "Wiedźmina" – co wiemy?
Wraz ze zwiastunem, Netflix podzielił się także oficjalnym opisem czwartego sezonu serialu. Możemy przeczytać w nim: Po wydarzeniach, które odmieniły losy Kontynentu, Geralt, Yennefer i Ciri zostają rozdzieleni przez wojnę i wrogów. Każde z nich podąża własną drogą, spotykając nieoczekiwanych sojuszników. Jeśli zdołają zaufać nowym więziom, być może odnajdą się już na zawsze.
Przypomnijmy, że Liam Hemsworth
ma zastąpić dotychczasowego odtwórcę głównej roli – Henry'ego Cavilla
– na dwa finałowe sezony produkcji. Aktora po raz pierwszy w roli Geralta
będziemy mogli zobaczyć już 30 października. Wtedy właśnie odbędzie się oficjalna premiera czwartego sezonu "Wiedźmina
", najdroższego w historii całego cyklu, bo wycenianego na całe 221 mln dolarów.
Jakiś czas temu Hemsworth
przyznał, że zastąpienie dotychczasowego odtwórcy Geralta z Rivii
było dla niego trudne i wiązało się ze sporą ilością krytyki w Internecie. Aktor doświadczał nieprzyjemnych komentarzy na tyle mocno, że zrezygnował z życia w sieci na dobre. [Moja rola w serialu] wywołała sporo reakcji i czułem, że muszę je odsunąć na bok. Zaczęło mnie to rozpraszać. Już wiele razy miałem do czynienia z podobnymi sytuacjami i wiecie, ostatecznie kocham robić filmy, opowiadać historie i grać. Nie chcę, żeby to wszystko [co ludzie piszą w internecie] wpływało na mój sposób przedstawiania historii, którą chcę opowiedzieć. Dlatego przez większość ubiegłego roku odciąłem się od mediów społecznościowych i internetu
– powiedział aktor.