Liam Hemsworth jako Wiedźmin w zwiastunie nowego sezonu serialu

źródło: Materiały prasowe
Netflix w końcu dzieli długo oczekiwanym zwiastunem 4. sezonu "Wiedźmina". Pierwszy pełny trailer nadchodzącego sezonu pozwala widzom lepiej przyjrzeć się nowemu odtwórcy Geralta z RiviiLiamowi Hemsworthowi. Zwiastun z polskimi napisami zobaczycie poniżej.

"Wiedźmin" – zwiastun 4. sezonu





Czwarty sezon "Wiedźmina" – co wiemy?



Wraz ze zwiastunem, Netflix podzielił się także oficjalnym opisem czwartego sezonu serialu. Możemy przeczytać w nim:

Po wydarzeniach, które odmieniły losy Kontynentu, Geralt, Yennefer i Ciri zostają rozdzieleni przez wojnę i wrogów. Każde z nich podąża własną drogą, spotykając nieoczekiwanych sojuszników. Jeśli zdołają zaufać nowym więziom, być może odnajdą się już na zawsze.

Przypomnijmy, że Liam Hemsworth ma zastąpić dotychczasowego odtwórcę głównej roli – Henry'ego Cavilla – na dwa finałowe sezony produkcji. Aktora po raz pierwszy w roli Geralta będziemy mogli zobaczyć już 30 października. Wtedy właśnie odbędzie się oficjalna premiera czwartego sezonu "Wiedźmina", najdroższego w historii całego cyklu, bo wycenianego na całe 221 mln dolarów.



Jakiś czas temu Hemsworth przyznał, że zastąpienie dotychczasowego odtwórcy Geralta z Rivii było dla niego trudne i wiązało się ze sporą ilością krytyki w Internecie. Aktor doświadczał nieprzyjemnych komentarzy na tyle mocno, że zrezygnował z życia w sieci na dobre. 

[Moja rola w serialu] wywołała sporo reakcji i czułem, że muszę je odsunąć na bok. Zaczęło mnie to rozpraszać. Już wiele razy miałem do czynienia z podobnymi sytuacjami i wiecie, ostatecznie kocham robić filmy, opowiadać historie i grać. Nie chcę, żeby to wszystko [co ludzie piszą w internecie] wpływało na mój sposób przedstawiania historii, którą chcę opowiedzieć. Dlatego przez większość ubiegłego roku odciąłem się od mediów społecznościowych i internetu – powiedział aktor.

