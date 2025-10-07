"Kino, moja miłość" nowy, gwiazdorski cykl 41.WFF. Start przedsprzedaży w Atlanticu

Już w najbliższy piątek rozpocznie się 41. Warszawski Festiwal Filmowy. Dziś rusza przedsprzedaż biletów w kinie Atlantic przy ul. Chmielnej 33, bilety dostępne również ONLINE.
Nowością tegorocznego Warszawskiego Festiwalu Filmowego będzie gwiazdorski cykl "KINO, MOJA MIŁOŚĆ"
w którym goście ze świata kinematografii zaprezentują ważne dla siebie filmy, a po seansie spotkają się by porozmawiać z widzami. W warszawskim kinie Iluzjon zaprezentowane zostaną cztery wyjątkowe filmy wybrane przez dziennikarkę filmową Grażynę Torbicką
oraz aktorów: Andrzeja Chyrę
, Macieja Zakościelnego
i Piotra Witkowskiego
. Każdy pokaz to nie tylko okazja do obejrzenia ważnego dla gościa filmu, ale także do spotkania i rozmowy o jego osobistym znaczeniu. Partnerem cyklu "Kino, moja miłość" oraz 41.edycji Warszawskiego Festiwalu Filmowego jest Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny.
We wtorek 14 października o godz. 19:00 Grażyna Torbicka
zaprosi na "Noc amerykańską
" (1973) François Truffauta
, w środę 15 października Piotr Witkowski
przedstawi "Oko w oko z życiem
" (1998) Vincenta Gallo
. W czwartek 16 października odbędzie się pokaz "Viridiany
" (1961) Luisa Buñuela
, wybranej przez Andrzeja Chyrę
, natomiast w piątek, 17 października Maciej Zakościelny
zaprezentuje widzom film "Puk, puk
" (2017) Vicente'a Villanuevy
. Po seansach odbędą się spotkania z gośćmi, które poprowadzą związani z FINA filmoznawcy: Paulina Kwiatkowska, Miłosz Stelmach, Agnieszka Noskowska i Alicja Nowacka.
Pokazy sekcji "Kino, moja miłość" na 41. Warszawskim Festiwalu Filmowym odbędą się w kinie Iluzjon, przy ul. Narbutta 50A w Warszawie.
Bilety dostępne na stronie https://www.iluzjon.fn.org.pl/cykle/info/1873/warszawski-festiwal-filmowy-kino-moja-milosc.html 14.10 (wtorek), godz. 19 "Noc amerykańska", reż. François Truffaut, 115 min, 1973, Francja, Włochy Po projekcji zapraszamy na spotkanie z Grażyną Torbicką. Rozmowę poprowadzi filmoznawczyni FINA Paulina Kwiatkowska.
Dowcipny, dynamiczny, a przede wszystkim najbardziej wymowny z filmów francuskiego reżysera jest też jedynym, za który otrzymał on nagrodę Akademii. Nieodzownie nasuwa się skojarzenie z "8 i pół" Federico Felliniego oraz "Pogardą" Jean-Luca Godarda, filmami, które również komentowały proces twórczy. Szczególnie ten drugi jest w tym kontekście istotny. Godard nie mógł zaakceptować pozytywnego wydźwięku filmu swojego kolegi, oskarżając Truffaut o brak elementarnej uczciwości, ten zaś nie pozostał dłużny, broniąc się atakiem i przynosząc koniec długoletniej przyjaźni. Ten rozłam wykracza poza sferę przyjaźni między dwoma filarami francuskiej Nowej Fali, pokazując zarazem ich stosunek do relacji twórcy ze sztuką. O ile podejście Godarda było sceptyczne i cyniczne, rzucające cień na możliwość pozostania artystą w świecie filmowców zdominowanym przez producentów narzucających perspektywę "sprzedania" się filmu, o tyle podejście Truffaut jest krzepiące, ugruntowane na nieprzebranej miłości reżysera do kina, przekonywujące, że prawdziwa sztuka się obroni. 15.10 (środa), godz. 19 "Oko w oko z życiem", reż. Vincent Gallo, 110 min Po projekcji zapraszamy na spotkanie z Piotrem Witkowskim, które poprowadzi filmoznawca FINA Miłosz Stelmach.
Billy Brown (Vincent Gallo) wychodzi z więzienia po odbyciu pięcioletniej kary za przestępstwo, którego nie popełnił. Desperacko pragnąc zaimponować rodzicom, którzy nie wiedzą o jego pobycie w więzieniu, mówi im, że pracował dla CIA. Porywa instruktorkę tańca Laylę (Christina Ricci), aby udawała jego dziewczynę i potwierdziła jego historię. Layla współpracuje z nim z nieoczekiwaną entuzjazmem i podczas gdy Billy planuje mściwą zemstę na człowieku odpowiedzialnym za jego uwięzienie, ona pomaga mu na drodze do przebaczenia i odkupienia.
Film miał premierę na festiwalu Sundance 1998 i był pokazywany na wielu festiwalach, zdobywając nagrody. 16.10 (czwartek), godz. 19 "Viridiana", reż. Luis Bunuel, 90 min, 1961, Meksyk, Hiszpania Po projekcji zapraszamy na spotkanie z Andrzejem Chyrą, które poprowadzi filmoznawca FINA Agnieszka Noskowska.
Viridiana to młoda dziewczyna, która przed złożeniem ślubów zakonnych odwiedza na prowincji swojego wuja, Don Jaimego. Mężczyzna mieszka samotnie po śmierci żony. Dziewczyna tak bardzo przypomina mu zmarłą małżonkę, że postanawia jej się oświadczyć i zmusić do ślubu. Viridiana odrzuca zaloty wuja, który z rozpaczy popełnia samobójstwo. Ta dramatyczna sytuacja zmienia plany dziewczyny, która swoje dalsze życie chce poświęcić działalności charytatywnej i zamienia majątek wuja w przytułek dla bezdomnych.
Carlos Saura powiedział o filmie: Historia "Viridiany" jest tak zawiła i pełna skandali, jak żadnego innego filmu Bunuela od czasów "Złotego wieku". 17.10 (piątek), godz. 19 "Puk, puk", reż. Vicente Villanueva, 90 min, 2017, Hiszpania Po projekcji zapraszamy na spotkanie z Maciejem Zakościelnym, które poprowadzi filmoznawczyni FINA Alicja Nowacka.
W poczekalni znanego na całym świecie lekarza, eksperta w leczeniu TOC ("Trastorno Obsesivo Compulsivo"; po hiszpańsku "Zaburzenie obsesyjno-kompulsywne" lub OCD) spotykają się osoby, które w wyniku awarii nowego programu komputerowego umówiły się na wizytę tego samego dnia o tej samej porze.
SPOTKANIA Z GOŚĆMI 41. WFF
Jest już dostępna pierwsza lista spotkań Q&A z twórcami!
UWAGA: lista będzie się zmieniać – spotkania mogą pojawiać się i znikać niespodziewanie.