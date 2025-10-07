Newsy Filmy Multimedia Podcast "Freaks and Geeks" #4: "Nakręć ze mną porno"
Filmy / Multimedia

Podcast "Freaks and Geeks" #4: "Nakręć ze mną porno"

Filmweb autor: , /
https://www.filmweb.pl/news/Podcast+%22Freaks+and+Geeks%22+4%3A+%22Nakr%C4%99%C4%87+ze+mn%C4%85+porno%22-163271
Podcast &quot;Freaks and Geeks&quot; #4: &quot;Nakręć ze mną porno&quot;
źródło: Materiały prasowe
Na zbliżającej się 16. edycji American Film Festival Filmweb zawita z sekcją "Freaks and Geeks". W jej ramach na wielkim ekranie we Wrocławiu wspólnie pokażemy arcydzieła współczesnej komedii z USA. Przegląd tworzą takie tytuły jak: "Supersamiec", "Napoleon Wybuchowiec", "Nakręć ze mną porno", "Jaja w tropikach" oraz "To już jest koniec". Z tej okazji Maciej Satora i Łukasz Muszyński, kuratorzy sekcji, przybywają ze specjalną serią podcastów poświęconych każdemu z prezentowanych tytułów. W poprzednim odcinku porozmawialiśmy o filmie "Jaja w tropikach" – jadowitej zgrywie z branży, oprószonej kontekstem dziedzictwa amerykańskiego kina o wojnie w Wietnamie. Dziś całkowicie zmieniamy rejestr. Wraz z trzecim kuratorem sekcji, Janem Lubaczewskim z Nowych Horyzontów, dyskutujemy o "Nakręć ze mną porno" – niezależnym arcydziele nurtu mumblecore w reżyserii Lynn Shelton

FREAKS AND GEEKS: Rozmawiamy o filmie "Nakręć ze mną porno"





Każdy kolejny odcinek specjalnego podcastu "Freaks and Geeks", omawiający następny z filmów prezentowanych w sekcji, ukazuje się co tydzień we wtorek. Po rozprawieniu się z "Supersamcem", przetrwaniu hollywoodzkiej apokalipsy w "To już jest koniec" i podróży przez wietnamską dżunglę w "Jajach w tropikach" postanowiliśmy całkowicie zmienić rejestr. Bohaterem dzisiejszego odcinka pozostaje bowiem kobieta – Lynn Shelton, współtwórczyni legendarnego nurtu mumblecore. W "Nakręć ze mną porno" opowiada historię, która dla bohaterów "Supersamca" mogłaby równie dobrze okazać się sequelem po latach. Ze spotkania dwóch trzydziestoletnich przyjaciół po dekadzie rozkłąki reżyserka tworzy fundament pod opowieść o współczesnej męskości – zawieszonej gdzieś między ustatkowanym życiem rodzinnym, a spontanicznością kumpelskiej beztroski. Czym jej projekt wyróżnia się na tle naszej sekcji? Dlaczego tak zależało nam, by się w niej znalazł? W opowiedzeniu o wyjątkowym charakterze tego małego, niezależnego filmu, odpowiedzialnych za podcast Łukasza Muszyńskiego i Macieja Satorę wspomoże tym razem Jan Lubaczewski z Nowych Horyzontów – współkurator i współpomysłodawca sekcji "Freaks and Geeks".



16. edycja American Film Festival odbędzie się od 6 do 11 listopada we Wrocławiu. Sekcja "Freaks and Geeks" jest wynikiem współpracy redakcji Filmwebu z organizatorami tego sześciodniowego święta amerykańskiego kina. Kuratorami sekcji są Maciej Satora, Jan Lubaczewski oraz Łukasz Muszyński. Tekst kuratorski sekcji przygotował Maciej Satora. Kliknijcie TUTAJ, żeby go przeczytać i dowiedzieć się o misji i celach przeglądu.

"Nakręć ze mną porno" – zwiastun filmu





Podcastu możecie wysłuchać również na Spotify i Apple Podcasts.

"Freaks and Geeks" – posłuchajcie wszystkich odcinków



Tu znajdziecie poprzednie odcinki podcastu "Freaks and Geeks":
3) "Jaja w tropikach" (TUTAJ)
2) "To już jest koniec" (TUTAJ)
1) "Supersamiec" (TUTAJ)

Powiązane artykuły Nakręć ze mną porno

Zobacz wszystkie artykuły

Nakręć ze mną porno  (2009)

 Nakręć ze mną porno

Do Not Disturb  (2012)

 Do Not Disturb

Najnowsze Newsy

Seriale Multimedia

Liam Hemsworth jako Wiedźmin w zwiastunie nowego sezonu serialu

40 komentarzy
Filmy

Hollywood kontra OpenAI. Sora 2 narusza prawa autorskie?

34 komentarze
Filmy

"Wielki Marty" wielkim filmem? To mówią pierwsze reakcje

5 komentarzy
Festiwale i nagrody Filmy

41.WFF - start przedsprzedaży w Atlanticu

Filmy

Twórcy "Ośmiu gór" kręcą nowy film. O czym opowie?

Filmy

Nie żyje aktor John Woodvine. Miał 96 lat

2 komentarze
Filmy

Zaskoczeni? Glen Powell łączony z JESZCZE JEDNYM filmem

11 komentarzy