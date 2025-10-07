Podcast "Freaks and Geeks" #4: "Nakręć ze mną porno"

Na zbliżającej się 16. edycji American Film Festival Filmweb zawita z sekcją "Freaks and Geeks". W jej ramach na wielkim ekranie we Wrocławiu wspólnie pokażemy arcydzieła współczesnej komedii z USA. Przegląd tworzą takie tytuły jak: "Supersamiec", "Napoleon Wybuchowiec", "Nakręć ze mną porno", "Jaja w tropikach" oraz "To już jest koniec". Z tej okazji Maciej Satora i Łukasz Muszyński, kuratorzy sekcji, przybywają ze specjalną serią podcastów poświęconych każdemu z prezentowanych tytułów. W poprzednim odcinku porozmawialiśmy o filmie "Jaja w tropikach" – jadowitej zgrywie z branży, oprószonej kontekstem dziedzictwa amerykańskiego kina o wojnie w Wietnamie. Dziś całkowicie zmieniamy rejestr. Wraz z trzecim kuratorem sekcji, Janem Lubaczewskim z Nowych Horyzontów, dyskutujemy o "Nakręć ze mną porno" – niezależnym arcydziele nurtu mumblecore w reżyserii Lynn Shelton.
FREAKS AND GEEKS: Rozmawiamy o filmie "Nakręć ze mną porno"
Każdy kolejny odcinek specjalnego podcastu "Freaks and Geeks", omawiający następny z filmów prezentowanych w sekcji, ukazuje się co tydzień we wtorek. Po rozprawieniu się z "Supersamcem
", przetrwaniu hollywoodzkiej apokalipsy w "To już jest koniec
" i podróży przez wietnamską dżunglę w "Jajach w tropikach
" postanowiliśmy całkowicie zmienić rejestr. Bohaterem dzisiejszego odcinka pozostaje bowiem kobieta – Lynn Shelton
, współtwórczyni legendarnego nurtu mumblecore. W "Nakręć ze mną porno
" opowiada historię, która dla bohaterów "Supersamca
" mogłaby równie dobrze okazać się sequelem po latach. Ze spotkania dwóch trzydziestoletnich przyjaciół po dekadzie rozkłąki reżyserka tworzy fundament pod opowieść o współczesnej męskości – zawieszonej gdzieś między ustatkowanym życiem rodzinnym, a spontanicznością kumpelskiej beztroski. Czym jej projekt wyróżnia się na tle naszej sekcji? Dlaczego tak zależało nam, by się w niej znalazł? W opowiedzeniu o wyjątkowym charakterze tego małego, niezależnego filmu, odpowiedzialnych za podcast Łukasza Muszyńskiego i Macieja Satorę wspomoże tym razem Jan Lubaczewski z Nowych Horyzontów – współkurator i współpomysłodawca sekcji "Freaks and Geeks".
16. edycja American Film Festival odbędzie się od 6 do 11 listopada we Wrocławiu. Sekcja "Freaks and Geeks" jest wynikiem współpracy redakcji Filmwebu z organizatorami tego sześciodniowego święta amerykańskiego kina. Kuratorami sekcji są Maciej Satora, Jan Lubaczewski oraz Łukasz Muszyński. Tekst kuratorski sekcji przygotował Maciej Satora. Kliknijcie TUTAJ
, żeby go przeczytać i dowiedzieć się o misji i celach przeglądu.
"Nakręć ze mną porno" – zwiastun filmu
Podcastu możecie wysłuchać również na Spotify i Apple Podcasts.
"Freaks and Geeks" – posłuchajcie wszystkich odcinków
Tu znajdziecie poprzednie odcinki podcastu "Freaks and Geeks":
3) "Jaja w tropikach" (TUTAJ
)
2) "To już jest koniec" (TUTAJ
)
1) "Supersamiec" (TUTAJ
)