Jeden z najbardziej znanych plotkarzy o hollywoodzkich projektach Daniel Richtman aktualizuje własne doniesienia sprzed roku. W grudniu 2024 twierdził, że gwiazdą "Evel Knievel Goes On Tour" Damiena Chazelle'a będzie Leonardo DiCaprio. Teraz podaje nazwisko innego aktora, popularnego w algorytmach ze względu na nowy serial "Chad Powers".
Legendarny Evel Knievel czeka na swoją biografię "Evel Knievel Goes On Tour"
to jeden z kilku projektów, które chce zrealizować Chazelle
. Zdjęcia do niego pierwotnie miały rozpocząć się latem, jedna na razie został odsunięty na boczny tor. Sam reżyser zajmie się realizacją więziennego filmu z Cillianem Murphym
i Danielem Craigiem
. “Evel Knievel Goes On Tour”
ma powstać dla studia Paramount. Plotka więc o tym, że nową gwiazdą filmu ma być Glen Powell
, nie powinna zaskakiwać. Powell ma na koncie już kilka wspólnych produkcji z Paramountem, w tym tegorocznego "Uciekiniera
", który trafi do kin już niedługo. Leonardo DiCaprio
rzeczywiście był "Evel Knievel Goes On Tour"
przez chwilę zainteresowany. Potem jednak pojawiła się możliwość zagrania u Martina Scorsese'ego
i aktor powiedział "pas".
Getty Images © Michael Ochs Archives
Kim jest Evel Knievel? Evel Knievel
(1938-2007) był amerykańskim kaskaderem i daredevilem (osobą wykonującą ryzykowne sztuczki akrobatyczne z użyciem motocykli). Jego popisy kaskaderskie zachwycały publiczność, lecz często kończyły się dla niego boleśnie.
Knievel zapisał się w "Księdze Rekordów Guinessa" jako osoba, która w swoim życiu zaliczyła najwięcej złamań kości. Miał ich bowiem aż 433.
Film “Evel Knievel Goes On Tour”
nie będzie przekrojową biografią, lecz skupi się na roku 1974, kiedy to kaskader szykował się do szalonego skoku motorem ponad rzeką Snake.
Autorami scenariusza są: zdobywca Oscara za "Infiltrację
" William Monahan
oraz nominowany do Oscara za "Wilka z Wall Street
" Terence Winter
.
