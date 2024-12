Hollywood wyciąga konsekwencje przeciwko Justinowi Baldoniemu po oskarżeniach Blake Lively

Zwiastun filmu "It Ends With Us"





Przypomnijmy – w pozwie podano szereg niestosownych zachowań Baldoniego na planie " It Ends With Us ". Filmowiec miał między innymi improwizować sceny pocałunków, omawiał wagę Lively z jej trenerem, a także w nieodpowiedni sposób opowiadał o swoim życiu seksualnym. Z kolei Jamey Heath , jeden z producentów " It Ends With Us ", pokazywał Lively nagranie swojej nagiej żony podczas porodu. Aktorka oskarżyła także Baldoniego Heatha o wchodzenie do jej przyczepy bez zgody, "w tym także wtedy, gdy karmiła piersią dziecko". Heath mieli również zachowywać się nieprofesjonalnie, opowiadając Lively m.in. o swoich "minionych relacjach seksualnych". Prowadzili także rozmowy na temat swojego dawnego uzależnienia od pornografii. Baldoni twierdził także, iż potrafi kontaktować się z duchami, w tym ze zmarłym w 2021 roku ojcem Lively.W pozwie znalazły się wiadomości tekstowe i e-maile od Baldoniego oraz jego zespołu PR-owego. Zawierają one szczegółowo opisane strategie medialne, jak zareagować na publiczne ujawnienie przez aktorkę jej problemów na planie.– czytamy w pozwie.Prawnik Baldoniego odrzuca zarzuty Lively – stwierdził Freedman w rozmowie z dziennikiem "Variety" - It Ends With Us " okazało się kasowym hitem, zarabiając 350 milionów dolarów na całym świecie. Choć książka, na podstawie której powstał film, doczekała się kontynuacji, jej ekranizacja wydaje się w tej chwili mało prawdopodobna.