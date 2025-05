Hollywoodzkie gwiazdy na MET Gala 2025. Zobacz zdjęcia

Kreacje gwiazd kina z czerwonego dywanu MET Gali 2025:

Getty Images © Dimitrios Kambouris



Getty Images © Dia Dipasupil



Getty Images © Dia Dipasupil







Getty Images © John Shearer



Getty Images © Jamie McCarthy



Getty Images © Dimitrios Kambouris



Getty Images © John Shearer



Getty Images © Dimitrios Kambouris



Getty Images © Dia Dipasupil



Getty Images © Michael Loccisano



Getty Images © Taylor Hill



Getty Images © Jamie McCarthy



Getty Images © Jamie McCarthy



Getty Images © Dimitrios Kambouris



Getty Images © Michael Loccisano



Getty Images © Dimitrios Kambouris



Getty Images © Michael Loccisano



Getty Images © Dia Dipasupil



Getty Images © Gilbert Flores



Getty Images © Dia Dipasupil



Getty Images © Theo Wargo



Getty Images © Savion Washington



Getty Images © John Shearer



Getty Images © Dia Dipasupil



Getty Images © John Shearer



Getty Images © Jamie McCarthy



Getty Images © Dimitrios Kambouris



Getty Images © Taylor Hill



Getty Images © Arturo Holmes



Getty Images © Jamie McCarthy



Getty Images © John Nacion



Motyw przewodni tegorocznej MET Gali to "Superfine: Tailoring Black Style". Ekspozycja bada znaczenie odzieży i stylu w kształtowaniu czarnej diaspory oraz przygląda się stylowi czarnego dandyzmu. Na błękitnym dywanie "Oscarów mody" obowiązywał natomiast dress code "Tailored for You", który ma zachęcać do twórczej interpretacji mody "szytej na miarę". Wiele stylizacji nawiązywało do klasycznego krawiectwa, zarówno w elegancki, jak i teatralny czy awangardowy sposób. Oto hollywoodzkie gwiazdy, które można było podziwiać na imprezie.