Czy serial "Hannibal" powróci? Jego gwiazda daje odpowiedź

Czy czwarty sezon serialu "Hannibal" powstanie?

Zwiastun serialu "Hannibal"

Choć od zakończenia serialu " Hannibal " minęło już ponad siedem lat, to fani wciąż zadają jego gwiazdom i twórcy pytanie o szanse na powstanie czwartego sezonu. Ostatnio udzielił na nie odpowiedzi Hugh Dancy . Fani nie będą zadowoleni. Hugh Dancy został zapytany o los " Hannibala " przez portal Collider. Aktor zadeklarował, że bardzo chętnie znów spotka się na planie z Madsem Mikkelsenem i twórcą Bryanem Fullerem . Dodał jednak, że jego zdaniem nie ma szans na czwarty sezon. Powód jest banalny: pieniądze.- powiedział aktor. - Hannibal " to serialowa wersja opowieści o znanym z " Milczenia owiec Hannibalu Lecterze . Ukazuje początek historii błyskotliwego psychiatry Lectera , pod opiekę którego trafia zdolny agent FBI Will Graham. Lecter pomaga Grahamowi dojść do siebie po załamaniu nerwowym i jednocześnie staje się doradcą w śledztwie w sprawie serii morderstw. Między Lecterem a wyspecjalizowanym w tropieniu psychopatów Grahamem rozwija się mistrzowska gra dobra ze złem, których granice stopniowo się zacierają.Serial prezentowany był na antenie stacji NBC, która skasowała go w 2015 po emisji trzech sezonów. Bryan Fuller od samego początku deklarował, że chce, by seria była kontynuowana. Prowadził w tej sprawie rozmowy z Amazonem, który też bardzo chciał realizacji czwartego sezonu. Studio pragnęło jednak, by powstał on jak najszybciej, na co Fuller nie był gotowy. Projekt więc upadł.Twórca " Hannibala " próbował negocjować z platformą Netflix. Jej szefowie chętnie przygarnęliby serial i dali Fullerowi czas na przygotowanie czwartego sezonu. Na przeszkodzie stanął jednak Amazon, który miał wyłączne prawa streamingowe i zablokował umowę.