Nie tacy ostatni! "The Last of Us" otrzyma kolejny sezon

"The Last of Us" z kolejnym sezonem!

Zwiastun drugiego sezonu "The Last of Us"

Dziennikarze wskazują, że wynikiem tak szybkiej decyzji, podjętej jeszcze przed oficjalną premierą drugiego sezonu, jest przekonanie o jakości produkowanego przez HBO serialu. Dowodzić mają temu znakomite recenzje amerykańskich krytyków filmowych, wychwalających starania twórców w nowych, niezaprezentowanych jeszcze siedmiu odcinkach.Po wielkim sukcesie nagrodzonego aż ośmioma statuetkami Emmy pierwszego sezonu " The Last of Us ", twórcy zdecydowali się, by na zaadaptowanie drugiej części gry dać sobie więcej przestrzeni. Stąd pojawiła się decyzja, by zamiast upychać całą fabułę gry w jednym sezonie, rozłożyć opowieść na jeden lub dwa dodatkowe. W wywiadzie dla magazynu Variety, twórca Craig Mazin przyznał jakiś czas temu, że seria "potrzebuje jeszcze jednego lub dwóch sezonów" by dojść do końca fabuły drugiej części gry.Dziś jego wypowiedziane wcześniej życzenia spotykają się z oficjalną decyzją studia, ogłaszającego powstanie kolejnego sezonu serialu. W odpowiedzi na tę decyzję, Mazin powiedział:–dodała Francesca Orsi , szefowa działu seriali i filmów HBO.Przypomnijmy, że akcja nowych odcinków " The Last of Us " rozgrywa się pięć lat po wydarzeniach z pierwszego sezonu. Ellie i Joel próbują odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Kiedy wydaje im się, że najgorsze już za nimi, przeszłość nie daje im o sobie zapomnieć, a świat, z którym muszą się zmierzyć, wydaje się jeszcze bardziej niebezpieczny i nieprzewidywalny niż ten, który pozostawili za sobą.