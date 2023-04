Cannes 2023: "Jeanne du Barry" z Johnnym Deppem filmem otwarcia

Getty Images © Laurent KOFFEL

Maïwenn

O czym opowiada "Jeanne du Barry", nowy film Johnny'ego Deppa?

Maïwenn na festiwalu w Cannes

Nie tylko "Jeanne du Barry". Jakie filmy uświetnią 76. edycję festiwalu w Cannes?

Rok temu trudno byłoby to sobie wyobrazić: nowy filmotworzy 76. edycję festiwalu w Cannes. Premieraw reżyseriiodbędzie się. Tego samego dnia film trafi do kin we Francji.Występ w dramacie kostiumowymto pierwsza od trzech lat rola Johnny'ego Deppa . Za kamerą stanęła Maïwenn , którą zobaczymy jako tytułową kochankę króla straconą na gilotynie podczas rewolucji francuskiej. Pnąc się po drabinie społecznej, wbrew wszelkim przyzwoitości i etykiecie, Jeanne przenosi się do Wersalu, gdzie jej przybycie wywołuje zgorszenie na dworze.Grany przezLudwik XV, zwany Ukochanym, był najdłużej panującym władcą w historii Francji. Objął tron w 1715 roku, mając zaledwie 13 lat, i sprawował władzę do śmierci w 1774 roku. Przyczyną zgonu prawdopodobnie była ospa.W obsadzie znaleźli się takżeoraznie będzie pierwszym filmem, któryprezentuje w Cannes. Reżyserka i aktorka wielokrotnie gościła na festiwalu. W 2011 roku jej dramatzdobył Nagrodę Jury. W 2015 roku przyjechała na Lazurowe Wybrzeże z melodramatem, a pięć lat później – z opartym na wątkach autobiograficznych. Zobaczcie zwiastun:to nie jedyny film, jaki uświetni 76. edycję festiwalu w Cannes. Pełny program nie jest jeszcze znany, wiadomo jednak, że goszczący na Lazurowym Wybrzeżu kinofile będą mieli okazję zobaczyć również Martina Scorsesego oraz