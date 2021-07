Ian McShane też powróci w czwartym "Johnie Wicku"

Formalności stało się zadość. W czwartek oficjalnie potwierdzono, że w filmie " John Wick: Chapter 4 " pojawi się Ian McShane Aktor ponownie wcieli się w postać Winstona, który w świecie płatnych zabójców zajmował wysoką pozycję i był też mentorem głównego bohatera. McShane zagrał go we wszystkich wcześniejszych odsłonach i nikt nie wątpił w to, że znów go zobaczymy na dużym ekranie.Zdjęcia do czwartej części przygód Johna Wicka już trwają. Kręcone są we Francji, Niemczech i Japonii. W głównej roli wystąpi oczywiście Keanu Reeves , a całość wyreżyseruje Chad Stahelski Szczegóły fabuły wciąż trzymane są w tajemnicy.