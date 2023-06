"John Wick 4": co znajdzie się w rozszerzonej wersji filmu? Reżyser ujawnia

O czym opowiada "John Wick 4"?

Zwiastun filmu "John Wick 4"

Fani Johna Wicka mogą spodziewać się- relacjonuje Stahelski w wywiadzie dla serwisu ComicBookMovie.com -Zdaniem Stahelskiego wszystkie materiały, które nie znalazły się w wersji kinowej, są naprawdę świetne. Reżyser zmuszony był jednak usunąć je, ponieważ spowalniały tempo akcji.Ceny idą w górę, więc także stawka za głowę legendarnego zabójcy, Johna Wicka, przebiła już sufit. Stając do ostatecznego pojedynku, który może dać mu upragnioną wolność i zasłużoną emeryturę, John wie, że może liczyć tylko na siebie. Dla niego, to nic nowego. To co zmieniło się tym razem, to fakt, że przeciwko sobie ma całą międzynarodową organizację najlepszych płatnych zabójców, a jej nowy szef, markiz de Gramond jest równie wyrafinowany, co bezlitosny. Zanim John stanie z nim oko w oko, będzie musiał odwiedzić kilka kontynentów mierząc się z całą plejadą twardzieli, którzy wiedzą wszystko o zabijaniu. Tuż przed wielkim finałem tej morderczej symfonii, John Wick trafi na trop swojej dalekiej rodziny, której członkowie mogą mieć decydujący wpływ na wynik całej rozgrywki.W czwartym odcinku Keanu Reevesowi partnerują m.in. Bill Skarsgård Lance Reddick oraz Ian McShane John Wick 4 " zarobił w kinach na całym świecie ponad 430 milionów dolarów.