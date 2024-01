"Indiana Jones i Wielki Krąg" na pierwszym zwiastunie!

W " Indiana Jones i Wielki Krąg " gracze przejmują kontrolę nad samym Indianą Jonesem w szczytowym okresie jego archeologicznej kariery. Czeka na nich niepowtarzalna podróż dookoła świata, specjalnie skrojona pod pojedynczego gracza. Pełna tajemnic i przygód wyprawa będzie doskonałą okazją, żeby odkryć jedną z największych zagadek historii.Akcja gry rozgrywać się będzie w 1937 roku, między wydarzeniami z filmów „ Poszukiwacze zaginionej arki ” a „ Ostatnią krucjatą ”, kiedy to złowrogie siły poszukują starożytnej mocy. Jako Indiana Jones, gracze muszą wykorzystać jego legendarny bicz i bystry umysł, by stawić czoła złowrogim planom antagonistów.Bicz, będący charakterystycznym elementem ekwipunku Indiany Jonesa, służy nie tylko do odwracania uwagi i rozbrajania wrogów, ale także jako narzędzie do przemieszczania się po lokacjach. Gra łączy w sobie narracyjną rozgrywkę z otwartymi mapami, oferując graczom doświadczenie pełne akcji, przygód i zagadek. Elementy takie jak cicha infiltracja, pierwszoosobowa walka wręcz i strzelanie, pozwalają na różnorodne podejścia do rozgrywki – od skradania się po dynamiczne starcia. Indiana Jones i Wielki Krąg " zadebiutuje na konsolach Xbox Series X/S, PC oraz w usłudze Game Pass w tym roku.