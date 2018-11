Jackson, Reynolds i Hayek wracają do akcji

To już oficjalne! Potwierdzono informację, że Ryan Reynolds Samuel L. Jackson oraz Salma Hayek powrócą w kontynuacji komedii akcji. Dobra wiadomość?Wiemy, że projekt nosi tytułI że całość wyreżyseruje autor oryginału Patrick Hughes , ponownie dla studia Lionsgate. Tym razem grany przez Jacksona Darius Kincaid zatrudni Michaela Bryce'a ( Reynolds ) do ochrony swojej małżonki, Soni ( Hayek ), która będzie musiała wybrać się na niebezpieczną misję na wybrzeże Amalfi we Włoszech.trafił do kin w 2017 roku. Przy budżecie wynoszącym 30 milionów dolarów w kinach zarobił prawie 177 milionów, z czego ponad 75 mln pochodziło ze Stanów Zjednoczonych. Myślicie, że dwójka przebije sukces oryginału?