James Wan szykuje ekranizację "Dylana Doga"

Należące do Jamesa Wana studio Atomic Monster oraz wydawnictwo Sergio Bonelli Editore przygotowują 10-odcinkowy fabularny serial oparty na kultowym włoskim komiksieTytułowy bohater to brytyjski prywatny detektyw, którego specjalnością jest rozwiązywanie zagadek z dziedziny parapsychologii. Na drodze Dylana nieustannie stają duchy, wampiry, wilkołaki i zombie.Przypomnijmy, że komiks doczekał się już raz ekranizacji. W 2010 roku do kin trafił film Brandonem Routhem w roli głównej. Przedsięwzięcie okazało się niestety klapą finansową i artystyczną.