Jamie Lee Curtis przywiezie do Wenecji "Halloween zabija"

Organizatorzy festiwalu w Wenecji ogłosili, że Jamie Lee Curtis otrzyma w tym roku Złotego Lwa za życiowe osiągnięcia. Ceremonia wręczenia nagrody będzie połączona ze światową premierą nowego filmu z udziałem aktorki - " Halloween zabija ". Horror zostanie pokazany na Lido 8 września poza konkursem.W oficjalnym oświadczeniu Curtis przyznała: Halloween zabija " to druga cześć nowej trylogii stanowiącej bezpośrednią kontynuację kultowego slashera Johna Carpentera sprzed 40 lat. Jamie Lee Curtis powraca w ikonicznej roli Laurie Strode, by w ostatecznej rozgrywce stawić czoła Michaelowi Myersowi - zamaskowanej postaci, która prześladuje ją od kiedy udało jej się uciec z morderczej zabawy halloweenowej cztery dekady temu. Film trafi do kin na całym świecie 14 października.Festiwal w Wenecji odbędzie się w dniach 1-11 września. Wkrótce poznamy pełny program imprezy.