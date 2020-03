Jared Leto dowiedział się o koronawirusie dopiero teraz

Getty Images © Neilson Barnard

Okazuje się, że byli na świecie jeszcze tacy, do których - do niedawna - nie dotarła informacja o koronawirusie. Jeden z nich to na przykład Jared Leto , który o epidemii dowiedział się dopiero teraz. Ostatnie dwa tygodnie spędził bowiem, medytując na pustyni. Niewiedza jest błogosławieństwem?Aktor ujawnił tę informację za pośrednictwem Instagrama., napisał gwiazdorW grafiku nadchodzących premier z udziałem aktora znajduje się, w którym Leto wciela się w komiksowego wampira. Zobaczymy, czy data premiery filmu - 31 lipca - nie ulegnie zmianie ze względu na epidemię.