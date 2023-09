Jeśli kochasz te seriale, pokochasz "Gen V" [RANKING Prime Video]

Świat owadów to wspaniała inspiracja dla twórców komiksów. Wśród superbohaterów mieliśmy już Człowieka-Pająka Kobietę-Osę . Pora, abyście poznali ich dalekiego kuzyna: Człowieka-Kleszcza. Przyodziany w niebieski trykot i maskę z charakterystycznymi czułkami heros ze słabością do kwiecistych przemów nie jest nawet najważniejszym obrońcą ludzkości w " Kleszczu ". Ale to właśnie on pochyla się nad aferą, na trop której wpadł Arthur, młody zwolennik teorii spiskowych. Wspólnymi siłami postanawiają przeciwstawić się złu. Serial Bena Edlunda obfituje w absurdalne zwroty akcji i czarny humor. Jeśli więc nie podchodzicie do tematu superbohaterów super poważnie, to coś dla Was.