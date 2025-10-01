Newsy Filmy "Pszczelarz 2": Statham zmierzy się ze słynnym wrestlerem?
"Pszczelarz 2": Statham zmierzy się ze słynnym wrestlerem?

Variety
https://www.filmweb.pl/news/%22Pszczelarz+2%22%3A+Adam+Copeland+i+Pom+Klementieff+w+obsadzie-163197
&quot;Pszczelarz 2&quot;: Statham zmierzy się ze słynnym wrestlerem?
źródło: Getty Images
autor: Variety
Trwają prace nad "Pszczelarzem 2". Do Jasona Stathama i Jeremy'ego Ironsa, którzy powrócą jako Adam Clay i Wallace Westwyld, dołączyły właśnie nowe osoby.

Kto dołączył do obsady "Pszczelarza 2"?


Do obsady "Pszczelarza 2" dołączyli Pom Klementieff i Adam Copeland. Nie wiadomo, jakie przypadły im role. Szczegóły fabuły także trzymane są w tajemnicy. Scenariusz napisał Kurt Wimmer, autor oryginału. Na krześle reżysera zamiast Davida Ayera zasiadł tym razem Timo Tjahjanto ("Nikt 2").

GettyImages-2215812655.jpg Getty Images © Dia Dipasupil
Pom Klementieff na premierze "Mission Impossible: The Final Reckoning"

Skąd znamy Pom Klementieff?


Pom Klementieff najlepiej znana jest jako Mantis z cyklu "Strażnicy Galaktyki". Do roli tej wróciła w innych produkcjach MCU, m.in. "Wojnie bez granic" i "Końcu gry". W jej CV znajdziemy też takie tytuły jak "Nieoszlifowane diamenty" czy "Thunder Force". Ostatnio mogliśmy zobaczyć ją w "The Killer's Game" oraz finałowych częściach "Mission: Impossible": "Dead Reckoning" i "The Final Reckoning".

Kim jest Adam Copeland?


Adam Copeland, na ringu znany jako Edge, to urodzony w Kanadzie prowrestler. Przez lata związany był z federacją WWE, gdzie siedmiokrotnie zdobył mistrzostwo wagi ciężkiej. Czterokrotnie trzymał też pas WWE Championship, pięciokrotnie Interrcontinental Championship i raz United States Championship. Aktualnie występuje w federacji AEW. Jako aktor zadebiutował rolą Lachlana w filmie "Nieśmiertelny IV: Ostatnia rozgrywka". Najlepiej znany jest z roli Ketilla Płaskonosego w serialu"Wikingowie". Mogliśmy zobaczyć go też m.in. w serialach "Haven" oraz "Percy Jackson i bogowie olimpijscy", a także filmach "Prawie bezprawie", "Śmiertelne przesłuchanie" i "Samolot z forsą". 

Zobacz zwiastun "Pszczelarza"


"Pszczelarz" trafił na ekrany kin w 2024 roku. Jason Statham wcielił się w nim w byłego agenta specjalnej jednostki, który porzuca emeryturę, by pomścić śmierć przyjaciółki. Przypominamy zwiastun: 


