"Pszczelarz 2": Statham zmierzy się ze słynnym wrestlerem?

Trwają prace nad "Pszczelarzem 2". Do Jasona Stathama i Jeremy'ego Ironsa, którzy powrócą jako Adam Clay i Wallace Westwyld, dołączyły właśnie nowe osoby.
Kto dołączył do obsady "Pszczelarza 2"?
Do obsady "Pszczelarza 2
" dołączyli Pom Klementieff
i Adam Copeland
. Nie wiadomo, jakie przypadły im role. Szczegóły fabuły także trzymane są w tajemnicy. Scenariusz napisał Kurt Wimmer
, autor oryginału. Na krześle reżysera zamiast Davida Ayera
zasiadł tym razem Timo Tjahjanto
("Nikt 2
").
Getty Images © Dia Dipasupil
Pom Klementieff na premierze "Mission Impossible: The Final Reckoning"
Skąd znamy Pom Klementieff?Pom Klementieff
najlepiej znana jest jako Mantis
z cyklu "Strażnicy Galaktyki
". Do roli tej wróciła w innych produkcjach MCU
, m.in. "Wojnie bez granic
" i "Końcu gry
". W jej CV znajdziemy też takie tytuły jak "Nieoszlifowane diamenty
" czy "Thunder Force
". Ostatnio mogliśmy zobaczyć ją w "The Killer's Game
" oraz finałowych częściach "Mission: Impossible": "Dead Reckoning
" i "The Final Reckoning
".
Kim jest Adam Copeland?Adam Copeland
, na ringu znany jako Edge, to urodzony w Kanadzie prowrestler. Przez lata związany był z federacją WWE, gdzie siedmiokrotnie zdobył mistrzostwo wagi ciężkiej. Czterokrotnie trzymał też pas WWE Championship, pięciokrotnie Interrcontinental Championship i raz United States Championship. Aktualnie występuje w federacji AEW. Jako aktor zadebiutował rolą Lachlana w filmie "Nieśmiertelny IV: Ostatnia rozgrywka
". Najlepiej znany jest z roli Ketilla Płaskonosego w serialu"Wikingowie
". Mogliśmy zobaczyć go też m.in. w serialach "Haven
" oraz "Percy Jackson i bogowie olimpijscy
", a także filmach "Prawie bezprawie
", "Śmiertelne przesłuchanie
" i "Samolot z forsą
".
Zobacz zwiastun "Pszczelarza"
"Pszczelarz
" trafił na ekrany kin w 2024 roku. Jason Statham
wcielił się w nim w byłego agenta specjalnej jednostki, który porzuca emeryturę, by pomścić śmierć przyjaciółki. Przypominamy zwiastun: