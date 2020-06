Jest chętny do roli Clevelanda Browna

Jak donosiliśmy w sobotę, Mike Henry - aktor wcielający się w kultową postać Clevelanda Browna w serialu " Family Guy ", zrezygnował z roli. Nie wiadomo, kto ją przejmie, ale chętni na pewno się znajdą. Na przykład Wendell Pierce , aktor znany z seriali " The Wire " i " Treme "."Teraz, gdy Mike odpuścił, publicznie ogłaszam start mojej kampanii The Cleveland Show z hasztagiem #WendellsCleveland" - napisał aktor na swoim Twitterze. I chyba trafił na żyzny grunt, bo pod wpisem zgromadził 24 tys. polubień i 5,000 udostępnień". Myślicie, że producenci serialu wezmą go pod uwagę?Wyjście Henry'ego przed szereg to oczywiście zapowiedź sporych zmian w branży. " Simpsonowie ", " Big Mouth ", " Central Park ". Producenci tych seriali zamierzają dokonać roszad w obsadzie - tak, aby biali aktorzy nie odgrywali już latynoskich, azjatyckich, bądź ciemnoskórych postaci.