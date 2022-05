John Woo nie odpuszcza. Będzie kolejna próba remake'u "Płatnego mordercy"

Nowy "Płatny morderca" - co o nim wiemy?

John Woo na pokazie filmu "Płatny morderca" na festiwalu w Honolulu w 2019 roku



"Płatny morderca" - o czym opowiadał oryginał?

Platforma streamingowa Peacock pochwaliła się swoimi filmowymi planami współpracy z wytwórnią Universal Pictures (obie należą do tego samego koncernu). Wśród projektów jest znajomo brzmiący dla wielu fanów kina "The Killer". Tak, to będzie remake słynnego " Płatnego mordercy ". Jego premiera planowana jest na przyszły rok.Projekt nie jest nazywany remakiem lecz "wyobrażeniem sobie filmu na nowo". Za kamerą ma stanąć reżyser oryginału, czyli legenda kina akcji John Woo Tym samy jest to powrót do pomysłu remake'u, jaki pierwotnie został ogłoszony w maju 2018 roku. Wtedy John Woo zaangażował do głównej roli Lupitę Nyong'o . Kiedy okazało się, że prace nad scenariuszem przedłużają się, aktorka postanowiła pożegnać się z projektem. Informację o tym podał w 2019 roku sam Woo . Od tamtej pory wokół projektu było cicho, więc zapewne niektórzy z Was pomyśleli, że projekt trafił do kosza. Płatny morderca " to film nakręcony w Hongkongu, który do kin trafił w 1989 roku. Jak łatwo się domyślić, opowiadał historię płatnego mordercy. Mężczyzna został zdradzony przez swojego zleceniodawcę. by się zemścić, musi sprzymierzyć się ze swoim, zdawałoby się, zaprzysięgłym wrogiem - ścigającym go inspektorem policji.Hollywood od dawna marzyło o amerykańskim remake'u. Zanim w 2018 roku zgodził się go nakręcić John Woo , był inny pomysł. Pod koniec pierwszej dekady XXI wieku "The Killer" planowany był jako widowisko akcji w 3D. Nad jego scenariuszem pracował Josh Campbell , który później dał się poznać światu za sprawą " Cloverfield Lane 10 ".W 2011 roku projekt został wskrzeszony, a na stanowisko reżysera zatrudniono Johna H. Lee , Koreańczyka, dla którego byłby to debiut w Hollywood. W 2012 roku rolę główną zaproponowano Johnowi Travolcie . Ostatecznie film jednak nie powstał.Powstał za to odcinek naszego programu "Na skróty" poświęcony filmowi Johna Woo Płatny morderca ". Możecie go obejrzeć poniżej.