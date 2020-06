Joker w nowej filmowej trylogii o Batmanie?

Nowy film o Batmanie na horyzoncie nie byłby nowym filmem o Batmanie, gdyby nie otaczała go chmura plotek, pogłosek, spekulacji i fanowskich teorii. Najświeższa z nich głosi, że w szykowanej przez Matta Reevesa trylogii o Człowieku Nietoperzu ma pojawić się sam Joker.Jeśli wierzyć doniesieniom, jedno jest pewne: Joker na pewno nie pojawi się w pierwszym filmie Reevesa , czyli " The Batman ", który ma trafić do kin 29 września 2021. Nie wiadomo natomiast, czy mamy spodziewać się ikonicznego czarnego charakteru już w drugiej czy dopiero w trzeciej części. Możliwe zresztą, że będzie on postacią przewijającą się przez całą trylogię. Bo choć nie pojawi się w " The Batman " osobiście, ma być tam o nim mowa.Jak ma się ta plotka do tej sprzed zaledwie kilku dni , według której studio Warner Bros. szykuje Bane'a na ekranowego przeciwnika dla Człowieka Nietoperza? Czy Bane i Joker będą działać równolegle? A może połączą siły? A może każdy dostanie osobny film? Na tym etapie możemy jedynie spekulować.Przypominamy jednak, że już w " The Batman " mamy zobaczyć co najmniej kilkoro ikonicznych wrogów Batmana: Riddlera ( Paul Dano ), Pingwina ( Colin Farrell ) i Catwoman ( Zoë Kravitz ). W samego Mrocznego Rycerza wcieli się oczywiście Robert Pattinson Liczyliście, że nowy Batman obejdzie się bez Jokera? Kto Waszym zdaniem mógłby zagrać tę postać tym razem?