Już jutro premiera nowego serialu kryminalnego TVN "Pułapka"!

Już jutro premiera nowego serialu kryminalnego TVN. Zagadki, zbrodnie oraz mroczna historia z przeszłości. Gdy autorka popularnych powieści kryminalnych odkryje przerażającą tajemnicę, sama stanie w obliczu śmiertelnego niebezpieczeństwa, znanego jej dotąd tylko z kart własnych książek. Czy poradzi sobie z rozwiązaniem prawdziwej zagadki kryminalnej? Czy zdoła uciec demonom przeszłości?Główna bohaterka – Olga Sawicka – zmaga się z bolesnymi przeżyciami, które nie pozwalają jej zaznać spokoju i przystąpić do pracy nad kolejną powieścią. Boryka się z kryzysem twórczym, a smutki coraz częściej topi w alkoholu. Szukając inspiracji, trafia na reportaż telewizyjny: zaginęła Zuza, jedna z podopiecznych domu dziecka. Zaintrygowana tematem pisarka prosi swojego agenta Adama o zorganizowanie spotkania autorskiego w placówce. W domu dziecka jej uwagę zwraca Ewa – wycofana, skryta, prześladowana przez rówieśniczki dziewczyna, która nie pamięta swojej przeszłości. To spotkanie zmienia ich życie.Pisarka jest zafascynowana nastolatką, która ze swojego dzieciństwa pamięta tylko twarz tajemniczego mężczyzny i wciąż ją rysuje. By dowiedzieć się czegoś więcej o intrygującej dziewczynce, Olga postanawia poprosić o pomoc zaprzyjaźnioną policjantkę – Justynę. To uruchamia niespodziewaną lawinę wypadków.Olga Sawicka trafia w sam środek zagadki kryminalnej, która okazuje się równie skomplikowana jak te, które opisywała w swoich książkach. Wkrótce pisarka przekona się, że dom dziecka skrywa wiele mrocznych tajemnic, a podopieczni i wychowawcy niechętnie ujawniają to, co dzieje się za zamkniętymi drzwiami placówki. Tropem Ewy i Olgi ruszają gangsterzy i komisarz Czarny. Żeby przeżyć, bohaterki muszą rozwiązać zagadkę z przeszłości Ewy. Zostają wciągnięte w niebezpieczną grę na śmierć i życie.Emisja: niedziela, godz. 21:30, od 9 września w TVNDAJ SIĘ WCIĄGNĄĆ W INTRYGUJĄCĄ PUŁAPKĘ!